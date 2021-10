A možná mu tahle sázka vyjde. V poměrném systému je důležité mít v čele strany člověka, který se dokáže domluvit, najít společného jmenovatele. Otázka je, co by dokázal prosadit pro voliče ODS, ale hlavně pro ČR v Evropě.

V posledních dnech před volbami všichni vytahují svoje největší trumfy. Petr Fiala heslo Babišova drahota, Andrej Babiš klip, který sugeruje, že Piráti jsou zlo, kromě jiného proto, že velké byty buď zabaví, zdaní, nebo do nich nastěhují migranty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.