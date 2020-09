Vypadalo to, že ten rozhovor vůbec nebude. Bývalému běloruskému ministrovi kultury Pavlu Latuškovi totiž ve chvíli, kdy jsme ve čtvrtek odpoledne usedli do křesel v Černínském paláci a měli začít rozhovor, přišla na mobil zpráva.

Foto: Deník

„Babiš zablokoval setkání premiérů V4 se Svjatlanou Cichanouskou. To snad není možné. Poté, co s tím souhlasil dokonce i Viktor Orbán. O čem jsme tady s vaším ministrem zahraničí do teďjednali? Vy mi to nějak dokážete vysvětlit?“ zeptal se mě a současně dal svému spolupracovníkovi příkaz, aby se znovu pokusil kontaktovat ministra zahraničí Tomáše Petříčka.