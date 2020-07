Znáte ten vtip, že pesimista vidí v tunelu jen černou tmu, optimista světlo na konci tunelu, realista vlak a strojvedoucí tři blázny na kolejích? Tak bezradně jsme se během krize někdy cítili. Bylo ovšem plno zaměstnavatelů, drobných podnikatelů, živnostníků, matek a otců, kteří flexibilně reagovali na vzniklou situaci, plánovali ze dne na den a vlivem různých vládních rozhodnutí naplánované pak obratem měnili, vymýšleli nové verze zaběhlých, za normálních okolností osvědčených, pracovních metod a postupů.

Ale co bylo za poslední dobu Normálního? Nevěděli jsme, co nás čeká zítra. Vyhlášení nouzového stavu bylo na místě, vždyť ochrana života a zdraví je to nejcennější. Ale jak to udělat, abychom měli na výplaty, nájem a ostatní faktury i příští měsíc!!? Museli jsme improvizovat.

Autorka je právnička

Jedna firma (slovenská firma Led-Solar), které už reálně hrozil ekonomický krach, náhle změnila výrobu a začala vyrábět světelné sterilizátory vzduchu. Měli štěstí, konstrukce nového typu osvětlení nebyla po technologické stránce až tak příliš vzdálená od dosavadní výroby průmyslového osvětlení. Dalším příkladem cílené improvizace byl kuchař Zdeněk Pohlreich, který ve své (jinak pro veřejnost uzavřené) restauraci připravil během krize tisíce obědů pro příslušníky integrovaného záchranného systému. Společně s kolegy a s dalším vyhlášeným šéfkuchařem Janem Punčochářem vařili kvalitní jídlo pro hasiče a zdravotníky, a to z vlastního přesvědčení, „pro dobro věci“.

Na uzavření restaurací a barů reagoval jistý výrobce whisky WhistlePig tím, že začal do své whisky přimíchávat neprodané pivo, čímž vytvořil originální nezaměnitelnou chuť. Kdo to kdy viděl vylívat pivo do kanalizace! Dodejme, že za tímto nápadem je generální ředitel lihovaru, jinak Američan s českými kořeny Jeff Kozak. Další podnikatelé obratem přešli na prodej přes e-schopy, naplno rozvinuli online prodej a internetovou prezentaci zboží. Speciálním fenoménem se stala celá „česká věda“, která hledala sebemenší způsob, jak urychleně vyrobit nový, dostupný, a přitom účinný typ respirátoru a plicního ventilátoru.

Díky koncertům organizovaným ze střech domů ožila uvadlá městská kultura. Autokoncerty a autokina obohatily náš kulturní prostor o dosud nezvyklý prvek. V květnu kapela Mirai vyprodala všechny své autokocerty, na každý dorazilo maximální povolený počet 500 vozů. Zvuk byl přenášen přes rádiové vlny na autorádio.

Ale nejsou to jen významné osobnosti, které si uměly s krizí poradit. Moje kolegyně za měsíce březen a duben ušila na malém domácím stroji 560 roušek. Na vylidněném Staroměstském náměstí hráli otcové se svými ratolestmi hokej, na prvních fotbalových zápasech seděli v hledišti jako diváci papírové figuríny. Jiní profesionální sportovci (motocross, fotbal, tenis) se utkali online a svoje „sily“ netradičně změřili přes počítač formou charitativních zápasů.

Během koronavirové krize jsme opět dokázali pravdivost Werichovského rčení: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“ Dalo by se říci, že „Umění improvizace“ jsme během krize dovedli do dokonalosti a pevně věřím, že z této životní zkušenosti budeme těžit i do budoucna.

