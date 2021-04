Všechny výtky proti současné uzávěře jsou namístě. Uzavřít okresy je mnohde zbytečné. Mnozí lidé jsou zbytečně příliš omezeni. Děti už naprosto nutně potřebují do školy.K čemu všechna opatření, když nejsou dodržována? K čemu karanténa, když ji nikdo nekontroluje? Ekonomické škody budou nedozírné. Ano, všechny výtky jsou namístě, a přesto jsou liché. A při vší úctě ke všem, kteří je hlásají, jsou dokonce hloupé. Proč?

Foto: Deník

Celostátní karanténa je plošné, jednoduché až tupé opatření. Přesto funguje. A co víc: nic jiného nefunguje. Ano, tak prosté to je. Je to teď jediná možnost.