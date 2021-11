Dobíhající ministr Adam Vojtěch označil nabíhající vlnu covidu za pandemii neočkovaných. Stoprocentně to přesné není. V nemocnicích a zejména na jednotkách intenzivní péče je jich kolem tří čtvrtin. I toto číslo však dává v nejistých časech „moru“ jednu jistotu: očkování nikomu neubližuje. A dobře chrání toho, kdo je podstoupí i jeho okolí.

Jak tedy má státní moc přistoupit k těm, kdo vakcínu odmítají?

Řada západních demokracií se chová tvrdě: Nechceš bezpečí pro sebe i pro ostatní? Musíme se před tebou mít na pozoru. V Itálii nesmějí neočkovaní do zaměstnání. V Rakousku se chystá drastický zásah: pokud počet vážných případů překročí šest stovek, čeká neočkované lockdown. Ostatní si budou dopřávat svobody.

Česko bylo zatím velmi liberální. Na jednu stranu je to hezké. Nemáme přece menší práva jen proto, že odmítneme injekci. Na druhou stranu za to platí všichni ostatní: jsou ohroženější a více svázaní.Současný vládní „balíček“ nabízí jistý kompromis: očkovaní budou mít o něco více výhod. Fronty u center svědčí o tom, že by to mohlo zabrat.

Vzhledem k tomu, že vláda prováhala nejméně tři týdny, se to bohužel zdá být málo. Pokud nechceme další stovky a možná tisíce mrtvých, musí se politici zahledět směrem do Rakous.