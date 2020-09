Přesto je Česká republiku, která se v počtu případů nákazy na milion obyvatel dostala na třetí nejhorší místo v Evropské unii a trend přírůstku nakažených má dokonce nejhorší v EU, ve velkém průšvihu. Nikdo navíc neví, co se bude dít za dva týdny, kdy může nákaza naplno přeskočit mezi rizikové skupiny.

Když byla na jaře v číselně podobné situaci Itálie a po ní další země, zavřela Česká republika hranice a to zvenčí i zevnitř. To se zatím neděje v tak velké míře, s výjimkou Maďarska, které se ovšem chová podivně i v mnoha jiných směrech. Pokud se ale trend počtu nakažených v České republice nezmění, budou muset restrikce vůči Čechům přijít.

Bude to také znamenat další konec veškeré příjezdové turistiky, která v téhle zemi živí stovky tisíce lidí a přinášela stovky miliard do státního rozpočtu. Může to být také poslední rána do vazu letecké dopravě i mnoha tisícům lidí v chudém pohraničí, které živí práce v sousedních zemích, bude to problém pro kvalitní univerzity s vysokým podílem zahraničních studentů a tak dále.

Ano, EU je nyní jinde, než byla na jaře, ale my musíme i světu kolem nás ukázat, že si s nákazou dokážeme poradit. Jinak nás to bude stát strašně moc, víc než si dokážeme představit.