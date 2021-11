Byl to poslední evropský summit nejen pro Andreje Babiše, ale možná také pro Angelu Merkelovou. Kancléřka na něm také zřejmě naposledy projevila své pochopení vůči východní Evropě. A ještě jednou zachránila Polsko před zlobou mnoha pre-miérů a prezidentů ze západoevropských států.Unie tak díky Merkelové odložila tvrdé sankce vůči Polsku a dala mu tím časový prostor ukázat, k čemu vlastně získalo svoji novou „jadernou zbraň“. K atomové pumě se totiž dá přirovnat rozsudek polského ústavního soudu, který nedávno prohlásil, že polská ústava je nadřazena evropského právu.

Důležité je k tomu dodat, že soudce ústavního soudu většinou dosadila současná vládní garnitura. Rozsudek si proto kabinet Mateusze Morawieckého u ústavního soudu takříkajíc objednal.

Ještě důležitější však je, zdaa k čemu tento verdikt ústavního soudu polská vláda použije. V současné době je to totiž Evropský soud, který s odkazem na unijní právo brání poslední zbytky nezávislosti soudů v Polsku. Nezávislosti, která je základem právního státu. Tento právní stát je pak podstatou demokracie i členství dané země v Evropské unii. A to proto, že zajišťuje všem občanům EU rovnost před zákonem a spravedlivý proces, což jsou věci, bez kterých Unie ztrácí svůj smysl.

V poziční bitvě sice EU nepoužije nové zbraně, ale Brusel také Polsku neschválí stamiliardy z Fondu obnovy. Ty totiž na rozdíl od dotací nejsou nárokové a Unie je podmínila různými podmínkami. Jak tím, že víc než třetina půjde na ekologické projekty, tak v případě Polska podmínkou funkčnosti právního státu. A mimochodem, v případě českém vyřešením konfliktu zájmů dosluhujícího premiéra Andreje Babiše a jeho Agrofertu.

Fiala mezi PiS a právem

Na další summit EU už místo Babiše podle všeho pojede nový premiér Petr Fiala. Polsko bude pro předsedu vlády, který je zároveň předsedou ODS, věcí, na níž se bude lámat chleba. A to proto, že vládnoucí polské Právo a spravedlnost (PiS) je na evropské úrovni stále klíčovým spojencem ODS. Na unijní úrovni Fialovi europoslanci vládu PiS ve střetu s EU většinou s různou intenzitou hájí.

Nová česká vláda vznikla hlavně díky étosu plné demokracie, která nahradí „agrofertizaci“ Česka. Fiala by na to neměl na příštím summitu EU zapomenout. A postavit se tam, kam Česko patří. Na stranu obrany právního státu v Polsku.