Poslanci se na včera zahájené schůzi budou zabývat zákony, které zajímají každého občana. Zrušení silniční daně pro podnikatelská vozidla do dvanácti tun, čtyřměsíční snížení spotřební daně na benzin a naftu, konec povinnosti přimíchávat biosložku do těchto pohonných nebo norma o významné tržní síle jsou předpisy, jež mají lidem pomoci překlenout enormní inflaci.

Drahé vstupy totiž ženou nahoru ceny všech výrobků. Když se pekařům o třetinu zvýší platby za energie, musí se to promítnout i do ceny chleba. Potíž je v tom, že navrhovaná opatření jsou titěrná. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka kupříkladu nulová silniční daň ušetří řidičům 1500 korun ročně. Přechodně nižší spotřební daň uspoří 1,50 na litru benzinu.

Trochu něco, ale nic pořádně

To je spíš legrace než reálná pomoc.

O konci řepky v naftě platí totéž. Jak řekl šéf rozpočtového sněmovního výboru Josef Bernard (STAN), nejde ani tak o zásah do cenotvorby jako o snahu skoncovat s tímto experimentem, který se podle něj ukázal být „slepou uličkou“. Zkrátka řepka jako palivo se nevyplácí, neboť není ani levnější, ani ekologičtější.

Zní to dobře.

Až na to, že petrolejářům stejně nezbude nic jiného, než v tom pokračovat. Evropská směrnice jim nahrazení biosložky naftou nedovoluje. V tom případě je to celé jen tyátr bez reálného dopadu na peněženky obyvatelstva.

Výuka o nynější válce není snadná

Opoziční poslanci to tentokrát vymysleli chytře. Žádný vládní návrh nebudou vetovat, ale při jednání sněmovny a do médií si řeknou své. Konkrétně to, že jejich předlohy by každému neušetřily pár korun, ale tisíce.

Vláda by měla reagovat promptně. A to citelným zvýšením slevy na dítě, eventuálně rodičovského příspěvku. To jsou sice plošná opatření, ale jdou správným směrem. Pomohla by těm, kdo to opravdu nejvíc potřebují – rodinám s dětmi a samoživitelům.