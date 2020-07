Hurá. Prapodivný letošní ročník fotbalové ligy skončil. Jenže dřív, než měl. A jinak, než měl nikoli po bitvách na trávníku, ale kdesi u mikroskopu. Fuj! Tahle pachuť o skandálním (ne)vyvrcholení zůstane v Česku ještě dlouho. Co se tady udělalo špatně? Němci to zvládli. Anglie denně řeší zajímavosti z Premier League, emoce planou rovněž ve Španělsku a Itálii.

Foto: Deník

Jak to, že jim se povedlo fotbal zachránit? Může to být náhoda, může to být mnohem víc.