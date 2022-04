Zkrátka těžko lze najít dva odlišnější politické typy, než jsou současný a bývalý premiér. Fiala vysvětluje klidně a bez urážek, Babiš útočí, rozčiluje se a má pětikoalici za zlé, že nic nedělá „pro naše lidi“.

Téma prezidentské volby se rýsuje

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský mi v dubnovém rozhovoru pro Deník řekl, že lituje zavedení přímé prezidentské volby, která „nutně vyžaduje dost velkou míru demagogie, populismu, podbízení se“. Podle něj se tím „ztrácí důstojnost, která úřadu prezidenta náleží“.

Je evidentní, že Babišova prezidentská kandidatura by se točila téměř výhradně kolem vládních opatření proti drahotě, jež jsou z jeho pohledu zcela nedostatečná. Otázka je, jak na to zareagují jeho případní soupeři. Fiala to nebude, a pomalu to vypadá, že vládní strany netuší, kde vhodného Antibabiše hledat.