Martin Komárek. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Senát bude projednávat nový stavební zákon, který schválila sněmovna. Má se za to, že normu vrátí se zamítavým stanoviskem nebo s nepřijatelnými pozměňovacími návrhy. Pokud to senátoři udělají, budou jednat čistě z politikářských důvodů, budou používat lživé záminky a metafory. A půjdou proti bytostným zájmům občanů, které by měli zastupovat. A proti zájmům země, kterou by měli rozvíjet.