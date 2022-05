Někdy vám do i e-mailu přijde zpráva, která stojí za citaci. „Podle nové analýzy ruských dodávek ropy, plynu a uhlí a exportů ropovody a plynovody od Center for Research on Energy and Clean Air se příjmy Ruska z vývozu fosilních paliv vyšplhaly na 62 miliard eur jen v prvních dvou měsících. EU přitom Ukrajině od začátku války poslala zbraně v hodnotě pouhých 6 miliard eur.“