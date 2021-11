Největší česká automobilka Škoda zastavila výrobu, protože nemá dostatek mikročipů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila přesun výroby čipů do Evropské unie za jeden z největších úkolů pro celou EU. A v téhle situaci přistane v Praze letadlo s velkou podnikatelskou delegací ze země, kde se dělá 70 % všech čipů na světě. Z Tchaj-wanu.

I proto je tato návštěva a celková spolupráce s touto demokratickou variantou Číny jednou z největších hospodářských šancí za mnoho posledních let. Šancí, jak Česko konečně změnit „z montovny v mozkovnu“. Šedesátičlenná tchajwanská delegace, která v čele s ministrem zahraničí Josephem Wuem pobývá v těchto dnech v Česku, je pokračováním loňské návštěvy šéfa Senátu Miloše Vystrčilaa početné české podnikatelské delegace na Tchaj-wanu. Zatím tento velký krok, který Česko učinilo, neměl takový ekonomický efekt, jak se původně čekalo. Hodně za to ale může další rok covidové pandemie, který tentokrát zasáhl i dosud odolávající Tchaj-wan.

Nyní je ale po roce šance dotáhnout mnohé „nakousnuté“ projekty k uskutečnění. Doba je na to více než příznivá. Tchaj-wan vzhledem k agresivní politice pekingského režimu hledá alternativu k výrobě vyspělých technologií na čínské pevnině. A Česko by mohlo být pro Tchaj-wan branou do EU. I proto, že už nyní tu tchajwanské firmy zaměstnávají desítky tisíc lidí a investice Tchaj-wanu v Česku šestinásobně překračují ty čínské. S Tchaj-wanem nás spojujei demokracie a právní stát, které jsou pro podnikání klíčové. Spojenectví s jednou z nejvyspělejších ekonomik světa proto dává smysl a je pro Česko šancí na skok do 22. století.