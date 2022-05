Učitelka říkala žákům, že v Kyjevě se nic neděje. Rusko mělo prý důvody pro to, vpadnout na Ukrajinu. A Česká televize prý spadá pod Sorose. Pedagožka má být dle názoru ředitelky i ministra školství vyhozena. Má být i obžalována. Dotčená se brání: chtěla jen žákům ukázat fakta v souvislostech. A žáci neměli právo si ji tajně nahrávat na mobil.

Je skutečně otázkou, zda má ředitelka tvrdě reagovat na záznam, který pořídili žáci. Jakou má jistotu, že nejde o sestřih nebo o manipulaci? Žáci vědí o mobilech většinou stokrát víc než učitelé.

Polsko dělá pomocí Ukrajině první krok. To nestačí

Učím sám ve volném čase na jednom gymnáziu. Dostali jsme se samozřejmě k válce. Před závorku jsem vytkl: Není pochyb o tom, že Putin je agresor a Ukrajina nevinná oběť. Jako taková si zaslouží veškerou morální, civilní i vojenskou podporu.

Pak ale diskutujeme dál. Ano, na Ukrajině byl šílený hladomor, který vyvolal diktátor Stalin. Bylo to ve třicátých letech minulého století. Když přišel Hitler, považovala ho část Ukrajinců za osvoboditele. Stěpan Bandera též. Bandera si vybíral mezi čertem a ďáblem. Zvolil arcičerta. Rusové mají banderovce za nacisty a vrahy. Někteří Ukrajinci mají Rusy za vrahy pěti milionů svých předků. A Banderu za bojovníka za svobodu.

Ruská propaganda ukazuje bojovníky, kteří se hlásí k Banderově odkazu, a „chytře“ to rozšiřuje na celou zemi: To jsou ti neonacisté. To je ten mor, od kterého musíme Ukrajinu osvobodit. V ruských médiích totiž žádná válka není. Jen speciální operace, jež má osvobodit okupovaný Donbas.

Je to lež. Ukrajina byla zákeřně napadena. Veškerá odpovědnost za vraždy a utrpení padá na hlavu Putina a jeho kamarily. Pokud toto paní učitelka žákům nezdůraznila, dopustila se vážné chyby. A hlavně ukázala, že si nedokáže srovnat fakta. Nepotřebujeme žádné zkoumání na to, abychom v tomto případě určili, kdo je útočník a kdo napadený. Jenže i učitelka jako by měla kus pravdy.

Ve všem ostatním totiž, co se týká války, nemůžeme věřit ničemu, musíme hledat informace a vytvářet si nezávislý názor.

V Kyjevě se nic neděje?

A kdyby se dělo, mohl by se tam vydat v lůžkovém vozu premiér Petr Fiala a fotit se v neprůstřelné vestě? A Zelenskyj? Je to osobní i válečný hrdina. Ale neskrývá se, natáčí se v různých prostředích. Kdyby ho chtěli Rusové dostat, nebyl by to pro ně problém.

Ukrajina, mimořádný člen EU

Zprávy z bojiště? Nemáme nic. Každá strana je ukazuje ze svého pohledu. Celý civilizovaný svět fandí napadené Ukrajině, a tak má sklon přejímat její pohled. Jenže Ukrajina je ve válce. A zprávy, které vysílá do světa, jsou propaganda, která má přispět k jejímu vítězství.

Jak o tom povídat žákům?

Je jen jedna možnost. Ve zkratce jim předvést tragédii dvacátého století. Na to nejsou učebnice ani videa. Jenže bez takového vysvětlení budeme vždy dětem podávat jen hledisko jedné z válčících stran. Samozřejmě že je lepší hledět na svět očima spravedlivě se bránící Ukrajiny než očima imperialistického Ruska. Pořád to ale není vyučování, nýbrž pouhá propaganda.

Rusko chce nyní zařadit výuku dějepisu už od první třídy. Bude to ovšem ruská dějeprava. Vše, co pochází odtamtud, bude dobré, vše západní špatné. Uvidíme, možná bude Zelenskyj postaven na roveň Hitlerovi. Lenin a Stalin, masoví vrazi, se vrátí jako moudří učitelé národů. Soudě aspoň podle toho, co dnes píší ruské servery a agentury.

Před bitvou o Donbas, kterou Putin nesmí vyhrát

I u nás by měla být historie zavedena od začátku školní výuky. Ale ne česká. Pokud možno co nejobjektivnější. Měla by líčit čas, který prožilo lidstvo jako komplikovaný a většinou tragický výsledek činů jednotlivců, kteří sledují své zájmy a planou vášněmi.

Obranou proti ideologické jednostrannosti nesmí být jiná ideologická jednostrannost.