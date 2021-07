S nadsázkou lze říct, že říjnové volby včerejškem ztratily svou přitažlivost, neboť tandem Miloš Zeman a Andrej Babiš je zrušili. Pochopitelně nikoli formálně, ale obsahově. Prezident oznámil, že svůj hlas dá hnutí ANO. A potvrdil, že premiérem jmenuje předsedu vítězné strany, nikoli šéfa nějaké „podvodné“ koalice, jak uvedl v Partii TV Prima.

Je nepravděpodobné, že by to mohl být někdo jiný než Andrej Babiš, jenž vykresluje největší konkurenty, tedy Piráty, coby fanatiky, vítače migrantů, bruselské slouhy a trapné figury, které si dopředu obhlížejí ministerské kanceláře. Navíc se v témže pořadu svěřil, že Piráti jsou jediná strana, s níž by nešel do koalice. Čili Šlachtova Přísaha, Okamurovo SPD či Kubova ODS jsou vítány.

To všechno není zadarmo. Zemanovo spojenectví už bylo zřejmě zaplaceno. Neuvěřitelně prohnaným tahem. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dnes vládě navrhne na jmenování nejvyšším státním zástupcem Igora Stříže, náměstka odstupujícího Pavla Zemana. Je to veskrze rozumná nominace. Jenže co říká Babiš? Poslechněme opozici a nechme tento úkon až na příští vládu.

Jak mazané. Stříž, který by byl jen pověřen vedením NSZ, nemůže některé pravomoci vykonávat. Například rušit verdikty nižších stupňů státního zastupitelství. Pokud tedy žalobce Jaroslav Šaroch zastaví Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a městský návladní to potvrdí, bude definitivně hotovo. Na zvrácení rozhodnutí je tříměsíční lhůta, takže do vzniku nové vlády a řádného instalování nejvyššího státního zástupce se to už nestihne.

A co z toho bude mít prezident? Hlavu nenáviděného šéfa BIS Michala Koudelky. Premiér mu v srpnu neprodlouží mandát, protože opozice přece tvrdí, že by tak zásadní akty už dosluhující vláda dělat neměla. Zareagují nějak opoziční bloky? Zatím ochromeny zírají s otevřenou pusou na to, jak jim klesají preference.