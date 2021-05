Projekt nazvaný Rezidence Podhradí Štramberk zahrnuje čtyři rezidentní domy. V nabídce je již v současné době 27 budoucích bytů ve velikostech od 1 + kk po 4 + kk. Ceny se pohybují od 2,3 do 5,95 milionu korun, pět bytů 1 + kk bude mít galerii.

Obchodní manažérka projektu Kateřina Hrubá pro Deník uvedla, že rezidence by měla být dokončená v prvním čtvrtletí příštího roku, již nyní si zájemci mohou byty rezervovat. „V současné době už je asi polovina bytů rezervovaná,“ sdělila Kateřina Hrubá a dodala, že již provádějí bourací práce a v brzké době by mohly začít stavební práce.

Léčebna zrakových vad ve Štramberku vznikla v roce 1952 a jezdily do ní děti z celého tehdejšího Československa. Děti, kterých zde mohlo pobývat až 65, ve věku od čtyř do deseti let v léčebně pobývaly po dobu od pěti do deseti týdnů.

Vizualizace.Zdroj: Rezidence Podhradí Štramberk

Pacientů ale postupně ubývalo a objekty přestávaly být využité a na jejich provozování a údržbu nebyly ani peníze, koncem roku 1999 tak byla Léčebna zrakových vad ve Štramberku definitivně oficiálně uzavřená. V roce 2006 ji město Štramberk, které ji mělo v majetku, prodalo dvěma soukromým firmám.

Delší dobu se nic nedělo, až v roce 2010 se začalo hovořit, že budovy, kdysi sloužící nemocným dětem, se měly změnit na středisko, kde by lidé našli nejen lékaře, ale také odpočinek - jakési lékařské, rehabilitační a relaxační zařízení.

V areálu se ale nic převratného nedělo, až na podzim roku 2019, se veřejně objevily první konkrétnější informace a vizualizace Rezidence Podhradí Štramberk.