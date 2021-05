Jedna z nejmodernějších částí Ostravy má být brzy nedostižitelnou výkladní skříní Ostravy. Nejenže se na Karolině staví další bytové domy a nové ulice a nejenže se tam chystá nejvyšší mrakodrap v zemi o výšce dvou set metrů. Nyní navíc finišují přípravné práce pro výstavbu unikátní administrativní budovy, která ponese jméno Organica a do níž se přestěhuje i nedaleký firemní IT gigant TietoEVRY Czech.

Zrealizují-li se všechny připravované projekty, bude území Karoliny stavebně dokončené! O plánech s budovou Organica, kterou má na starosti, se exkluzivně pro Deník rozpovídal projektový ředitel společnosti Contera Martin Budina (na snímku níže).

Organica by tedy měla stát na pozemku zvaném Trojzubec, který jste od města před rokem koupili?

Ano, jde v podstatě o dva pozemky mezi Forem Nová Karolina a Trojhalím, které město začalo prodávat v roce 2019, kdy na ně vypsalo tendr. My jsme se zúčastnili a vyhráli jej. Pozemek jsme koupili za 95 milionů korun, což je určitě daleko víc než znalcem odhadnutá hodnota pozemku. Jeho rozloha je necelých osm tisíc metrů čtverečních.

Kdy zde plánuje administrativní budovu stavět, potažmo ji mít dokončenou?

Výstavbu plánujeme zahájit ve třetím kvartálu letošního roku, nyní jsou už všechny přípravné práce v plném proudu. Chtěli bychom ji mít postavenou do dvou let, tedy do třetího kvartálu roku 2023.

Přibližte prosím, jak bude Organica vypadat, co v ní bude…

Organica je osmipodlažní objekt – šest podlaží je nadzemních, dvě podzemní s 317 parkovacími místy. Jde o atriový typ objektu, v jeho srdci bude veřejnosti přístupné venkovní atrium, z něhož budou vést hlavní vstupy do objektu. Atrium bude přístupné z náměstí Biskupa Bruna. V přízemí plánujeme polyfunkce – retailové jednotky, gastroprovoz, úschovnu jízdních kol a další zázemí objektu, horní patra pak budou určena kancelářským provozům a poslední podlaží bude ustupující a tvořeno zelenou terasou.

Takže plánujete dnes moderní zelenou střechu, nebo spíše dodatečnou zelení osázenou terasu?

Konstrukce budovy počítá s tím, že střešní terasa bude zelenou plochou. V Conteře obecně dbáme na sadové úpravy a zeleň u všech objektů. Organica nebude výjimkou, plánujeme proto i masivní výsadbu před objektem na části náměstí Biskupa Bruna, protože objektu chceme vytvořit pěkné entrée. Také v átriu plánujeme bohatou zeleň.

Máte už představu o konkrétních nájemcích?

Uzavřeli jsme partnerství s významným nájemcem objektu, kterým bude společnost TietoEVRY Czech. Tieto zaujme tři čtvrtiny administrativních ploch. Chtějí využít větších dispozic, které objekt nabízí. Zkrátka jim více vyhovuje větší půdorys každého podlaží, které je 4200 metrů čtverečních. Vyhovuje jim mít styl provozu přirovnatelný ke kampusu.

Tieto tedy hodlá rozšířit své zázemí, nebo je z Tieto Towers zcela přesunout?

Půjde o přesun, byť se jedná o stěhování jen ve vzdálenosti čtyř set metrů. Benefity jsou ale zřejmé.

Kolik bude Organica stát? Tedy dá-li se to alespoň přibližně určit s ohledem na to, že některé stavební materiály stihly letos už pětkrát zdražit…

Vývoj cen na stavebním trhu je skutečně turbulentní a nepředvídatelný, rámcová odpověď proto nyní zní kolem jedné miliardy korun.

Jaká bude vizuální podoba objektu?

Hmota objektu bude velmi výrazná, organická, z toho vyplývá i název budovy. Půjde o železobetonový monolitický skelet s lehkou prosklenou zavěšenou fasádou. V tomto ohledu nebudeme výrazně odlišní od jiných moderních administrativních objektů, nicméně Organica si při svém moderním vzhledu a nejmodernějším vybavení zachová i tak prostou záležitost jako otevírací okna, což dnes není úplně samozřejmé, ale zaměstnanci to velmi rádi využívají.

Předpokládám, že se v objektu počítá i s masivním využitím moderních technologií…

Plánujeme jej prošpikovat celou řadou technologií – vzduchotechniku s inteligentním řízením distribuce vzduchu, lavičkami a mobiliářem s možností nabíjení mobilních telefonů, také parkoviště bude na principu mobilní aplikace, kdy uživatelé v reálném čase zjistí obsazenost parkoviště. Na střeše budou solární panely, takže Organica bude částečně energeticky soběstačná. Objekt bude velmi šetrný k životnímu prostředí a bude aspirovat na zisk certifikátu Breeam Excellent, zohledňujícího právě šetrnost k životnímu prostředí.

Staví Contera běžně i kancelářské objekty? S Ostravou je dosud spojená primárně s průmyslovými areály…

Ano, Contera je primárně průmyslový developer. Projekt Organica je v tomto směru první počin, ale věříme, že ne poslední. Ostrava obecně je pro nás velmi důležitý region, kde máme spoustu developerských aktivit, mj. průmyslový park v Hrušově Contera park Ostrava D1 s právě rozestavenými sto tisíci metry čtverečních pronajímatelné plochy. Své místo v něm najde patrně největší distributor sportovního oblečení Sportissimo, který do Ostravy přestěhuje celý svůj logistický provoz z Rudné u Prahy, dále tam bude mít sklad například Plzeňský Prazdroj. Z rozpracovaných projektů je to ještě Contera Park Mošnov s potenciálem deset tisíc metrů čtverečních nového developmentu, který sousedí s letištní ranvejí. Z hotových portfolií máme v Ostravě-Kunčičkách průmyslový areál Contera Park Ostrava City nebo na Výstavní ulici velmi high-tech budovu na pomezí průmyslu a administrativy, v níž sídlí Roper, což je česká dceřiná firma dánské nadnárodní společnosti Struers.