ANO Každý velký podnikatel, pokud myslí vážně svou veřejnou kariéru, měl by prodat své podniky. Převody na rodinné´příslušníky ani svěřenské fondy v českých podmínkách nefungují. Žádný člověk se nemůže psychicky rozdělit na část politika a část podnikatele. Jeho ekonomické zájmy se budou vždy prolínat s politickými. I kdyby jednal naprosto čestně, bude terčem různých podezření.

NE Není možné trestat úspěšné lidi a klást překážky jejich veřejné kariéře. Ten, kdo dokáže vybudovat a vést podnik, má nejlepší předpoklady k tomu, aby se věnoval veřejným věcem. Nutit někoho, aby prodával svůj majetek je nejen neústavní, je to požadavek, který hraničí s komunistickým vyvlastňováním. Pokud budeme odstrašovat kapitalisty od politiky, poškodíme zemi.

Aféra Agrofert poškozuje Česko

ANO Jestliže premiérův koncern čerpá dotace v rozporus evropskými zákony, staví to republiku na úroveň rozvojových zemí, kde mohou mocní všechno. Politik, který není schopen vyřešit své vlastnictví, se stává nedůvěryhodným. Česko vede vážný spor s orgány Unie ohledně uprchlíků. Andrej Babiš je takto v roli slabého vyjednávače. To platí při prosazování všech našich požadavků vůči Bruselu.

NE Evropská komise se řídí zákony a postupuje nestranně. Audit shledal jistý rozpor mezi evropským a českým právem. To je vše a měl by to vyřešit soud. Pozici českého premiéra to nijak neoslabuje. Je řádně zvoleným legitimním představitelem státu a jeho hlas v Evropě vyplývá z této volby. Neexistuje politik, který by neměl problémy a nebyl doma pod palbou opozice.

Babiš neumí hrát fér

ANO Andrej Babiš je extrémně ctižádostivý a majetnický člověk. Jde za svým zájmem a obohacením za každou cenu. Ukazuje to případ Čapího hnízda, kdy si přizpůsobil pravidla hry tak, aby získal výhodu. I kdyby jako premiér nijak nezasahoval do rozdělování dotací, udělají to jeho lidé. Jsou mu totiž zcela oddáni a udělat radost svému šéfovi je pro ně víc než dodržovat předpisy.

NE Babiš vybudoval díky talentu a píli mimořádně úspěšný podnik. Díky tomu patří k nejbohatším lidem planety. Nemá sebemenší důvod si nějak přilepšovat. Do politiky šel s poctivým úmyslem dát své schopnosti do služeb země. Tu vede zatím dobře. Poukazy na jeho podnikání a bohatství jsou oblíbeným trikem opozice, která proti němu nedokáže najít věcné argumenty.

Lidé to chtějí

ANO Spolek Milion chvilek pro demokracii žádal premiéra, aby se zbavil Agrofertu, aniž znal výrok Evropské komise. Tento požadavek přišlo na Letnou v Praze podpořit čtvrt milionu lidí. Chystají se další velké demonstrace. Občané chtějí, aby byla politika čistá a poctivá, mrzí je, že z ní vymizely havlovské ideály a jde pouze o zisky a osobní moc.

NE Milion chvilek pro demokracii je nátlakovou skupinou, která jedná v zájmu opozice. Nahrazuje její neschopnost. Lidé, kteří chodí na demonstrace, jsou manipulováni proti premiérovi smyšlenými nařčeními. Navíc zdaleka nereprezentují občany České republiky. Vývoj preferencí hnutí Ano jasně ukazuje, že popularita Andreje Babiše neklesá, spíše roste.