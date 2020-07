Právě proto byl na letní prázdniny opět po roce spuštěn víkendový provoz vlaků na trase Wałbrzych - Meziměstí - Teplice nad Metují - Adršpach. Ve vagónech je však rozhodně více míst prázdných než zaplněných. Poláci, z nichž mnozí mají ústa zakrytá rouškou, se do „svých“ skal vracejí zatím nesměle.

Na Adršpach!

Konduktér Filip Żołnierczyk si zapíše číslovku 29 značící počet cestujících a po zhruba 70minutové jízdě jich takřka stejný počet vystoupí na nádraží v Adršpachu. Odtud to mají ke vstupu do skal jen dvě stě metrů. Přestože jsou hranice mezi námi a severními sousedy otevřeny již bezmála měsíc a začaly letní prázdniny, žádný nápor polských turistů skály nepociťují. Mateřština je slyšet více než jazyk našich severních sousedů.

Zatímco před rokem touto dobou se pracovnice v adršpašském infocentru u vstupu do skalního města nezastavili, tak nyní příliš mapek s prohlídkovým okruhem a vysvětlivky v polstině nerozdají. „Poláků letos zatím přijíždí výrazně méně,“ potvrzuje referentka Informačního centra Hana Pášmová a odhaduje, že poměr Čechů a Poláků je tak 70:30 ve prospěch domácích. „Vloni, když ve čtvrt na deset dorazil vlak z Walbřichu, tak jsme věděli, že nás čeká krušná hodina, kdy se nezastavíme. Teď to vidíte sám,“ rozhlédne se po prázdném infocentru a ani u nedalekém vstupu do skal nejsou žádné fronty. Ty v nejfrekventovanějších dnech, které pravidelně připadají na polské svátky na začátku května, dosahovaly desítek metrů. „Duben, květen a červen byl převážně založen na Polácích, zájezdových autobusech nebo školních výletech – o to jsme v podstatě přišli letos úplně,“ připomíná Hana Pášmová dopady na turismus kvůli uzavřeným hranicím a školám.

V infocentru polští návštěvníci využívají také směnárnu a mnozí si ověřují v kolik jede zpáteční vlak do Walbřichu. Ze suvenýrové nabídky prý jdou nejvíce na odbyt magnety na ledničku za 40 korun. „Ten který se jim líbí nejvíce tady momentálně nemáme, je vykoupený,“ říká Hana Pášmová, že vkus polských výletníků, kteří sáhnou raději po zdobenějším provedení, se od českých liší.

„Pro mě jako pro turistu je to fajn, když je málo lidí. Je to větší pohoda pro nás i pro děti,“ usmívá se pan Mariusz z Walbřichu, kterému nevadí ani sobotní podmračené počasí. V Adršpachu je již potřetí, ale vždy byl autem. „Chtěli jsme, aby výlet začal už cestou vlakem. Trvá to sice o něco déle, ale nemusím řešit případné problémy s parkováním,“ má zkušenost s plnými parkovišti z předchozích let. Původně zvažoval, že by jel s rodinou do skal v neděli, ale pak dal přednost včerejší volbě polského prezidenta. Ještě den před volbou ale nevěděl, komu dá svůj hlas. "Ani Andrzej Duda ani varšavský primátor Rafal Trzaskowski nejsou moji favorité,“ usmívá se a odchází si koupit rodinou vstupenku a míří mezi skály.

Polští turisté se vracejí jen váhavě

Návštěva Adršpachu se v podání polských turistů v drtivé většině případů omezí pouze na prohlídku skalního města. Zdejší zámek, který stojí několik set metrů od skal a nabízí v zámeckém sklepení únikovou hru na téma „Třetí princ“ nebo unikátní horolezecké muzeum, zatím míjejí. To je záležitost hlavně pro české turisty, kteří jsou v Adršpachu nebo Teplicích nad Metují ubytovaní na vícedenních pobytech. Typicky polský turista si zkušeností místních projde skály, u stánků s občerstvením si koupí frytki (jak říkají smaženým hranolkám) a jede domů.

Ale ne vždy je ve skalách poloprázdno. Vzhledem k tomu, že mnozí Češi letos volí spíše tuzemské pobyty a krátkodobé výlety, dochází v některých dnech ke zvýšené návštěvnosti, kdy jsou parkoviště zaplněna. „Už jsme museli několikrát korigovat dopravu,“ dodává Hana Pášmová.

Od soboty 4. července byl spuštěn provoz vlaků na trase mezi Adršpachem a Wałbrzychem. Vlaky jezdí o víkendu dvakrát denně až do 29. srpna. Spoje byly zavedené především kvůli polským turistům mířícím do Adršpachu, ale mohou je využít i Češi k výletům do Polska. Z Adršpachu vlaky vyjíždějí v 9:14 a 18:49 hodin, v opačném směru jedou z Wałbrzychu v 7:59 a 16:36 hodin. Těmito spoji bude možné jet na výlet například na zámek Książ, který je dostupný ze stanice Wałbrzych-Szczawienko. Od vlaku z Česka je tedy nutné přestoupit ve stanici Wałbrzych Główny na polský vnitrostátní vlak. Ze zastávek Mieroszów a Unisław Śląski vede množství turistických stezek v oblasti Góry Sowie, dá se odtamtud dojít do lázeňské obce Sokołowsko nebo i na Ruprechtický Špičák.

