Ministerstvo zahraničí řeší v Británii zejména urgentní případy dopravců nebo lidí, kteří uvázli v tranzitu. Zajišťovat bude akutní konzulární pomoc, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Věří, že situace se během následujících 48 hodin vyjasní a Česko nebude muset přistoupit k repatriacím, jako tomu bylo na jaře.

Britská vlajka v Londýně | Foto: ČTK / ČTK

Česká republika zastavila od dnešního poledne lety z Británie. Zákaz má platit nejdéle do konce roku. Do té doby bylo mezi Prahou a Velkou Británií naplánováno kolem 30 zpátečních letů. Lety do Británie zakázány nejsou. Lety ruší i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, jež byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.