Zatímco v pátek odpoledne úřady hlásily za předchozích 24 hodin pro Chorvatsko rekordních 116 nových případů, v sobotu odpoledne tento nejvyšší údaj překonalo 140 nově infikovaných. Během víkendu pak tyto počty klesly nejprve na 50 a v pondělí krizový štáb hlásil 53 dalších nakažených. Otázkou je, zda tento klesající trend dnes odpoledne potvrdí aktuální čísla za uplynulých 24 hodin.

"Minulý týden v Chorvatsku denně v průměru onemocnělo 20 lidí na milion obyvatel. Jde o velmi vysoké číslo, podle něhož je Chorvatsko šesté nejhorší mezi státy Evropské unie," napsal Jutarnji list. Daleko nejhůře je na tom s 85 nemocnými na milion obyvatel Lucembursko, za nímž následují Portugalsko, Švédsko, Bulharsko a Rumunsko.

Podle zatím posledních údajů z pondělí, které zveřejnil zpravodajský web Dnevnik.hr, se ve čtyřmilionovém Chorvatsku od prvního potvrzeného případu z 25. února doposud koronavirem nakazilo 3775 lidí. Z nich 119 pacientů nemoci covid-19, způsobované koronavirem, podlehlo a 2514 se vyléčilo.

Tři nejpostiženější regiony

Podle přehledu situace v jednotlivých regionech daleko nejvíc infikovaných, 945, od začátku epidemie registruje hlavní město Záhřeb. To vyplývá z velké hustoty osídlení - na přibližně 640 kilometrech čtverečních žije přes 806 tisíc obyvatel. Úmrtí chorvatská metropole dosud zaznamenala 20.

Co do počtu do nynějška nakažených osob, 671, je na druhém místě přímořská Splitsko-dalmatská župa, kde žije na 4540 kilometrech čtverečních téměř 448.000 obyvatel. Úmrtí spojených s koronavirem má však tento region v zemi daleko nejvíce - 41.

Třetí nejpostiženější oblastí je Osijecko-baranjská župa na vnitrozemském severovýchodě země. Tam se celkově nakazilo 463 lidí, z nichž osm zemřelo.

Podle dnešních údajů deníku Jutarnji list se v Záhřebu z nemoci covid-19 léčí 359 pacientů, v Osijecko-baranjské župě 151 a ve Splitsko-dalmatské 77.

Vojtěch: Chorvatsko není nebezpečná země

"Je potřeba si uvědomit, že se v zemi ani nemuseli nakazit, protože by byla riziková z hlediska epidemiologické situace, ale proto, že do Chorvatska jezdí i turisté z jiných zemí," řekl ke dvěma nakaženým Čechům, kteří se vrátili z dovolené v Chorvatsku, ve dnešních Lidových novinách ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"V rámci hromadných akcí může dojít k přenosu viru. Nemůžeme říci, že Chorvatsko jako takové je z hlediska covidu nebezpečná země. Případů by muselo být více, což dosud není," uvedl.