Společnost FlixBus minulý týden obnovila autobusový spoj mezi Prahou a italskými Benátkami. Zelené autobusy vyjíždějí z Florence a přijíždějí tamtéž od čtvrtka do neděle. Na trase staví několikrát v Česku i Rakousku a také v italském Udine. Globální dopravce ve stejnou dobu začal jezdit pětkrát týdně mezi českou metropolí a švýcarským Curychem se zastávkami v několika německých městech.

„Vrátila“ se rovněž „UNESCO“ linka mezi Zlínem a Mnichovem, která vede přes čtveřici měst zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví. Úplnou novinkou jsou od poloviny července každodenní spoje mezi Prahou a třemi pobaltskými státy.

„Vidíme, že o mezinárodní cestování roste zájem, a tak jsme zase rozšířili nabídku našich spojení. Nově nabízíme přímé spojení s Itálií i Švýcarskem. Jde tak o jedny z posledních zemí v dojezdové vzdálenosti, kam jsme doposud neobnovili přímé spojení z Česka,“ shrnula za společnost FlixBus Jitka Schmiegerová.

Flixbus obnovil mezinárodní přepravu v červnu, kdy opět vyjely autobusy mezi Českem a Slovenskem, Slovinskem, Chorvatskem, Rakouskem, Německem a Nizozemím. Začátkem července expandoval do Velké Británie, kde nabízí různé linky na jejím území. „S uvolněním restrikcí v mnoha evropských zemích budou lidé chtít začít opět cestovat za rodinou a přáteli, nebo za prací,“ dodal André Schwämmlein, generální ředitel FlixBusu.

Z Letiště Praha přímo do 61 destinací

„V tuto chvíli má Letiště Václava Havla Praha obnovená přímá letecká spojení do celkem 61 destinací od 23 dopravců. Mezi obnovenými linkami jsou spojení jak do velkých evropských metropolí, např. Londýna, Frankfurtu, Amsterdamu, Madridu, Varšavy nebo Vídně, tak do typicky dovolenkových destinací, jako jsou např. řecké ostrovy, Kanárské ostrovy, Mallorka nebo Split v Chorvatsku,“ informoval mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.

Další destinace a letecké společnosti budou podle něj postupně přibývat v následujících dnech a týdnech. „Například ve středu očekáváme přistání prvního letu na obnovené lince společnosti Turkish Airlines z Istanbulu. V průběhu tohoto týdne obnovuje své pravidelné linky z Prahy rovněž letecká společnost Easyjet, která posílí přímé spojení například do Amsterdamu, Edinburghu či Manchesteru. V srpnu potom očekáváme návrat zatím druhé dálkové linky – od 2. srpna by měla provoz na lince z Prahy do Dubaje obnovit letecká společnosti Emirates,“ dodal Pacvoň.

Mezinárodní vlaková doprava se už do české metropole vrátila v podstatě „v plné síle“. Naposledy před několika dny začaly znovu jezdit přímé vlaky podle pravidelných jízdních řádů také mezi Prahou a Mnichovem i Budapeští. Obnovení těchto linek prodloužily plánované opravy tratí v Německu a neplánované opravy po přívalových deštích v Maďarsku. Během tohoto týdne začínají mezi Českem a Maďarskem fungovat i lůžkové a lehátkové vozy.

Zahraničních turistů v Praze je stále málo

V centru Prahy je v těchto dnech patrné, že jsou turisté zpět, ale stále ve výrazně menším množství oproti „době předkoronavirové“. Například na Staroměstském náměstí zůstávají zavřené tři spolu sousedící provozovny – pizzerie, směnárna a prodejna trdelníku.

„Nevyplatí se jim otevřít. My jsme otevřeli, ale jsme stále ve ztrátě, i když se to pomalu zlepšuje. Tržby jsou teď zhruba na třiceti procentech oproti loňsku. Se ziskem počítáme spíš až příští rok,“ svěřil se provozovatel venkovního stánku s občerstvením poblíž náměstí.

„Řekl bych ale, že jsme na tom o dost lépe než sousední restaurace. Z cizinců u nás teď nejvíc nakupují Němci a Poláci,“ dodal tamní prodavač. Statistiky o počtu zahraničních návštěvníků Prahy po znovuotevření hranic budou známé až začátkem srpna.