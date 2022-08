Člověk by si to představoval jako katastrofu, ale ona to vlastně žádná katastrofa není. Sasko-Anhaltsko se ze skoro třímilionové spolkové země změnilo v dvoumilionovou. Za třicet let od sjednocení Německa. Ještě v roce 2005 tu byla nezaměstnanost 20 procent, dnes je „jen“ osm.