Průběh trasy:

Jičín – Prachov – Jinolice – Zámezí – Valdice

Cyklotrasa dál vede k Pařezské Lhotě, na jejímž konci odbočíme vlevo a opatrně prudkým sjezdem kolem Pařezu, kde jsou zbytky skalního hradu s kamennou věží, sjíždíme do Blat. Tam se lze v restauraci se zahrádkou na křižovatce občerstvit.

Zpět pojedeme po silnici směrem na Maršov až na státní silnici s odbočkou vlevo na Jičín. Po této silnici ujedeme asi 500 metrů na úpatí s odbočkou vlevo do Dolního Lochova, dále Ostružna a kolem letiště se vrátíme zpět do Jičína.

Celkově výlet nepřesáhne 22 kilometrů. Při tomto výletě je možné si přidat krátkou pěší vycházku po Prachovských skalách od Turistické chaty, kam lze sjet z Prachova. Na cestu k Jinolickým rybníkům se vydáte obdobnou cestou. Z Jičína vyšlapete na Prachov stejně jako u předchozí trasy, ale na křižovatce asi 500 metrů před Pařezskou Lhotou odbočíte vpravo a budete sjíždět dolů do Březky a dále kolem Jinolických rybníků, kde je možné zastavit, vykoupat se a občerstvit.

Zdroj: Deník

Pokračujete do obce Jinolice a na státní silnici Turnov – Jičín odbočte vpravo. Jen asi 500 metrů pojedete směrem na Jičín a pak odbočíte vlevo do Dolního Podůlší a přes železniční trať do Zámezí. Po zdolání prudkého sjezdu zahnete vpravo do Železnice a po jejím projetí se na silnici z Lomnice na Jičín dáte vpravo do Valdic a cyklostezkou lipovým stromořadím se vrátíte zpět do Jičína.

Pokud se nebudete koupat v Jinolických rybnících, doporučujeme otevřené koupaliště Kníže v Jičíně. Celkem ujedete asi 20 kilometrů.

GPS souřadnice



Jičín 50.4372261N, 15.3516250E



Holín 50.4516061N, 15.3206997E



Prachov 50.4640442N, 15.3082353E



Březka 50.4792106N, 15.2956811E



Jinolice 50.4787281N, 15.3297111E



Dolní Podůlší 50.4756431N, 15.3434931E



Zámezí 50.4780914N, 15.3564714E



Valdice 50.4550136N, 15.3848822E