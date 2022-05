Zell am See je desetitisícové malebné město (spíš městečko) v Rakousku, 90 kilometrů jižně od Salcburku (z Prahy je to zhruba 480 km, z Českých Budějovic 320 a z Brna 530 km). See neznamená moře, ale jezero, dlouhé skoro čtyři kilometry, a slovo Zell je odvozeno od kláštera, respektive od klášterních cel. Historie tu na vás útočí ze všech stran. Věž Vogturm a kostel sv. Hyppolita tu stály už v 11. století, zámek Rosenberg je z konce 16. století.

Pro začátečníky i pokročilé

A samozřejmě – všude kolem jsou hory. Kopce pokryté lesy až po špičaté, strmé třítisícovky. Upravené, bezpečné sjezdovky. Skibus vás za pár minut doveze do vesničky Schmitten a kabinová lanovka pak do dvou tisíc metrů na horu Schmittenhöhe. Předností zdejšího lyžařského areálu je, že z celkové délky 75 km sjezdovek je zhruba třetina „modrých“, mírných a širokých pro děti a začátečníky, třetina „červených“ (některé, trochu zastrčené, bývají příjemně prázdné) a třetina „černých“, opravdu náročných a prudkých po celé délce.

Čtyřkilometrová sjezdovka Trass Abfahrt má převýšení 1000 metrů, Nord Schüttabfart měří přes šest kilometrů. Dokonalý zážitek umocňuje pohled na hřeben Vysokých Taur s vrcholy Grossglockner (3798 m n. m.) a Kitzsteinhorn, snowpark s různě náročnými překážkami a skoky, měřený slalom se záznamem jízdy nebo překážková dráha pro malé lyžaře.

Ovšem skipas je platný pro celou oblast (kousek od Zell am See je známý Kaprun), do které patří nově i Saalbach a Hinterglemm, dohromady tak můžete vyzkoušet přes 400 km sjezdových tratí.

Běžkaři ani bruslaři nepřijdou zkrátka

Kolem Zell am See je víc než 100 km běžeckých stop a přes 40 km zimních pěších turistických tras. Na některých místech lze jezdit ve volném terénu, na sjezdových lyžích i na snowboardu. Nebo obujte skialpy a s pocitem lehké nadřazenosti stoupejte k vrcholu stranou od „normálních“ lyžařů.

A když je zamrzlé jezero, které je hluboké až 68 metrů, stačí obout brusle a dát si svařené víno.

Proměna díky železnici

Zell am See bylo původně navštěvováno převážně v létě. Po vzoru císařovny Alžběty Bavorské, která vystoupala v roce 1885 s přáteli na Schmittenhöhe, sem posléze začala jezdit šlechta. V roce 1875 byla do městečka zavedena železnice, což způsobilo, že se z původně zastrčené obce stalo vyhledávané letovisko.

V roce 1927 byla na Schmittenhöhe postavena první lanovka. Dnes je oblast využívána celoročně. Lyžařská sezona je díky ledovci Kitzsteinhorn (3203 m n. m.) opravdu dlouhá, v nejvýše položených místech lze lyžovat deset měsíců v roce.

V oblasti Zell am See se určitě nebudete nudit. Bary, butiky, dvě golfová osmnáctijamková hřiště, lezecký park, zábavné a dobrodružné programy pro děti, vodopády, tandemový paragliding, kurzy jógy…

Mně osobně ale stačí ty krásně upravené, přehledné, prudké sjezdovky.

Autor: Jaroslav Jiřička

