Jestli má koronavirová krize nějaké pozitivum, pak je to digitalizace. S příchodem pandemické vlny a následných vládních opatření se ukázalo, že některé záležitosti na úřadech lze řešit moderní formou bez osobní účasti, popřípadě se pohodlně zarezervovat návštěvu u konkrétního úředníka.

Právě digitalizace je jednou z priorit nové „středočeské vlády“ a spolupracovat chce na ní s hlavním městem.

Jedním ze společných projektů by podle hejtmanky Petry Peckové měla být technická mapa; tedy mapa přístupná nejen starostům, ale i široké veřejnosti, na níž budou zakreslené jednotlivé inženýrské sítě. Chybět nebudou ani další technické či stavební informace, které bude moci uživatel filtrovat podle potřeby. Nebo zmiňme platformu příznačně nazvanou Chytrý kraj.

„Příkladem dobré a přínosné spolupráce Prahy a Středočeského kraje je například web covid.praha.eu,“ upozornil primátor Zdeněk Hřib. Pro nezasvěcené: web přináší informace o možnostech testování nejen na území hlavního města, ale také středních Čech. „Výrazně napomohl rovnoměrnému rozprostření zájemců mezi volná odběrová místa,“ pochvaloval si primátor.

„Digitální technická mapa může usnadnit nejen nám na krajích a kolegům ve vedení měst, ale především také občanům, protože by měla výrazně zrychlit stavební řízení,“ řekla hejtmanka Petra Pecková s tím, že jedním z kroků digitalizace úřadu je, aby se smlouvy mezi krajem a jednotlivými obcemi podepisovaly elektronickým podpisem. „Starostové by tak nemuseli dojíždět do budovy Středočeského kraje,“ nechala se už dříve slyšet Petra Pecková.

Kromě toho chce vedení kraje zřídit takzvaný rozklikávací rozpočet kraje. „A to až na úroveň jednotlivých faktur,“ nechal se slyšet Jiří Snížek (Piráti), náměstkem pro regionální rozvoj a územní plánování ve Středočeském kraji.

Rychlý internet není samozřejmost

V souvislosti s digitalizací a využíváním jejích výhod je zapotřebí dostat rychlé internetové připojení do vzdálenějších obcí Středočeského kraje. To totiž rozhodně není samozřejmostí. Zatímco v Praze a také v největším středočeském městě Kladně a jeho okolí mohou uživatelé využívat podle mapy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky deklarovanou rychlost připojení větší než jeden gigabit za sekundu, s přibývající vzdáleností od hlavního města se zhoršuje i rychlost připojení.

Na většině území Středočeského kraje využívají uživatelé „standardní“ rychlost připojení od 100 Mbit za sekundu až 1 Gbit. Jsou ovšem lokality, kde si o takové rychlosti mohou usedlíci nechat jen zdát. K dispozici tu mají pouze pomalý internet. Jedná se mimo jiné o jihovýchodní oblast Středočeského kraje v okolí města Uhlířské Janovice, o severní části okresu Kladna, oblast kolem vodní nádrže Orlík přes obec Milešov až k Petrovicím. Rychlým internetem je pak nepokryta větší část jižního Rakovnicka. Kromě pomalejšího připojení k internetu se tu potýkají s nedostatečným mobilním pokrytím. Své o tom ví i starosta malé obce Krakovec Jiří Sobek, který je zároveň dlouholetým kastelánem zříceniny hradu Krakovec.

„S pokrytím to není úplně ideální, nejvíce signálu je nahoře na kopci. V dolíku ho moc není, ale je to i podle počasí. Nicméně to s nikým neřeším, protože by se musel signál významně posilovat a určitě by to nebylo zadarmo. Lidé, kteří si potřebují zatelefonovat si zkrátka dojdou na kopeček. Rozumím tomu, že někomu to nemusí být pohodlné, zvlášť těm, kteří špatně chodí, na druhou stranu tady má spousta lidí ještě pevnou linku a pokud má někdo potřebu to řešit, může to řešit individuálně s operátory. Já jsem do této chvíle žádné požadavky od občanů nezaznamenal,“ reagoval Jiří Sobek.

Pomoci takovýmto oblastem chce Středočeský kraj prostřednictvím zlepšení podmínek pro rozvoj optických sítí, ministerstvo průmyslu a obchodu pak dotacemi. Podle náměstka ministra Mariana Piechy hrozí, pokud se nepodaří do všech oblastí dostat rychlý internet, že se stanou dlouhodobě vyloučenými z hospodářského vývoje.

„To by negativně ovlivňovalo celkový hospodářský potenciál České republiky,“ řekl už dříve Marian Piecha.