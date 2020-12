„V polovině listopadu jsme měli domluvené uvedení téže hry v Říčanech, ale z pochopitelných důvodů k tomu nedošlo. Je to pro nás velká škoda, protože Teta pana Charleyho je situační komedie, je proto velmi náročná na zkoušení a my jsme se jejímu „oprášení“ věnovali v podstatě od začátku září. Takže bychom byli rádi za každé představení, které bychom mohli odehrát,“ svěřil se Josef Brabec.

Zdroj: archiv Josefa BrabceJiž v březnu jim první covidová vlna přerušila zkoušení nové hry. Šlo o komedii na motivy divadelní hry Claude Magniera Oskar, která byla i zfilmována a titulní roli v tomto filmu sehrál Louis de Funès. Děj se točí kolem záměny tří stejných kufříků, která vyvolá nečekané a bláznivé situace.

„Věříme, že se budeme moci ke zkoušení brzo vrátit a uvést ji před benešovským publikem. Termín z pochopitelných důvodů slibovat nebudu. Chápu, že vláda se snaží minimalizovat riziko nákazy, ale nemyslím si, že zrovna návštěva kina nebo divadla by byla extrémně riziková. Podobně komicky působil podzimní 'zákaz zpěvu' na jevišti, díky kterému se bývalý ministr zdravotnictví stal terčem lidového humoru,“ připomenul ochotník.

„Divadla se snaží s pro ně nešťastnou situaci vyrovnat různě, některé pražské scény hrají online prostřednictvím videopřenosů, ale to není pro nás, amatérské divadelníky, řešení. Kontakt s publikem je nenahraditelný, potřebujete vidět, jak diváci reagují, čemu se smějí, a to videopřenos neumí. Pro nás je divadlo hobby a už samotné zkoušení je skvělá příležitost k tomu potkat stejně střelené lidi a moci s nimi trávit čas. Samotné uvedení hry před publikem už je jakousi třešničkou na dortu," dodal.

Josef Brabec zmínil také, co jemu osobně covid dal a vzal. „Začal bych tím pozitivním – díky tomu, že můžu pracovat z domova, mi částečně odpadlo cestování do Prahy, což je samozřejmě pohodlnější. Za největší průšvih ale považuji to, že děti nemohly chodit do školy a odpadly jim všechny mimoškolní aktivity. Takže u nás se pobyt doma s rodinou občas změnil v peklo, kdy naše syny honíme od počítače a s manželkou se přetahujeme o wi-fi a místo u stolu. Sníme o tom, aby to vše kolem koronaviru už skončilo a my se mohli vrátit k normálnímu životu."