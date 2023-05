Běhání, které pomáhá, to je projekt Run and Help Konta Bariéry. Už devátý ročník pomůže tentokrát jedenáctiletému Dominikovi z Děčína, který potřebuje sportovní protézu ruky, ale i dalším lidem s handicapem. Sportovat lze kdykoliv a kdekoliv až do konce června.

Jedenáctiletý Dominik se narodil bez části ruky. | Foto: se souhlasem Konta Bariéry

Stačí se registrovat na www.runandhelp.cz a dobrovolným startovným podpořit ty, kteří to potřebují. Patronkou projektu je tenistka Andrea Sestini Hlaváčková.

Projekt Run and Help je pro všechny, kteří se rádi hýbou, a není jim lhostejný osud druhých. Každoročně jde o tisíce nadšenců, škol i firem, kteří se drobným finančním obnosem ve formě startovného rozhodnou podpořit své handicapované kamarády, spolužáky nebo kolegy. Vlastní příběh tradičně představuje i Konto Bariéry. Letos chce výtěžek charitativních běhů věnovat na nákup sportovních protéz. „Věřím, že nás v tom běžci nenechají a společně vybereme peníze hned pro několik úžasných mladých lidí, kteří neměli tolik štěstí a chybí jim jedna končetina,“ říká ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků.

Tváří letošního ročníku je jedenáctiletý Dominik z Děčína, který se bez části levé ruky už narodil. Navzdory tomu ale moc rád sportuje, hraje fotbal, chvíli dokonce zkoušel i basketbal. Úplně nejvíc ho baví jezdit na kole. Potřeboval by však speciální sportovní protézu, aby mohl pořádně chytit řídítka a nebolela ho při jízdě záda. Protože se cena takové pomůcky pohybuje v řádech vyšších desítek tisíc korun a zdravotní pojišťovna na ni nepřispěje, obrátila se Domčova rodina na Konto Bariéry. Kromě Dominika chce nadace z výtěžku Run and Help přispět na speciální sportovní protézu také například 15letému Filipovi, který hraje badminton a golf, nebo 27leté atletce Tereze.

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce

Charitativní běhy pod hlavičkou Konta Bariéry se budou konat až do konce června po celé České republice. Patronát nad nimi převzala tenistka a moderátorka Andrea Sestini Hlaváčková, která se do Run and Help zapojila už loni a pomohla vysbírat 650 tisíc korun 18leté Dáše na bionickou protézu nohy. „Jsem velmi ráda, že jsme loni opravdu pomohli Dáše a změnili jí život. Letos běžíme pro Dominika a já s pomocí neváhala ani chvilku. Doufám, že se opět spojíme a pomůžeme společně dalšímu, kdo to moc potřebuje,“ říká Sestini Hlaváčková.

V roce 2022 vyneslo Run and Help celkem 1,4 milionu korun a kromě Dáši pomohlo ještě dalším sedmi lidem s handicapem, které si vybrali a nadaci navrhli přímo sami účastníci projektu. Pro všechny sportovní nadšence připravilo letos Konto Bariéry navíc malé překvapení. Ve spolupráci s českou značkou BJEŽ vznikla sportovní čelenka navržená speciálně pro projekt Run and Help. K dostání je v e-shopu bjez.cz a z každého prodaného kusu putuje 120 korun na Konto Bariéry.

Lucie Nekvasilová, Konto Bariéry

Dominik se narodil bez části levé ruky



Domča rád jezdí na kole, chybí mu ale ruka, kterou by držel řídítka. Získat speciální protézu mu pomůže další ročník projektu Run and Help. Zapojte se také a pomozte Domčovi a dalším mladým sportovcům s podobným handicapem. Jedenáctiletý Dominik měl smůlu, že se narodil bez části levé ruky. Navzdory svému handicapu ale nadšeně sportuje, hraje fotbal, chvíli dokonce zkoušel i basketbal. Úplně nejvíc Domču baví jezdit na kole. Potřeboval by však speciální sportovní protézu, aby mohl pořádně chytit řídítka a nebolela ho při jízdě záda. Dominikovi chybí na levé ruce předloktí, dlaň i prsty.



Může za to vrozená vývojová vada, o které nikdo dopředu nevěděl. Šok zažili jeho rodiče až v porodnici. „Domču vzali, zabalili, tatínek ho mohl vyfotit a pak mu řekli, že se malému něco stalo s ručičkou,“ vzpomíná maminka Iva. V prvních chvílích myslela, že si ruku Domča zlomil, protože se na svět dral obráceně, místo hlavičkou koncem pánevním. Dokud si lékařka nevzala jejího manžela stranou… Jedenáctiletý Dominik se narodil bez části ruky.Zdroj: Se souhlasem Konta Bariéry

„Po pár minutách se manžel vrátil se slovy, že je Domča krásný, zdravý, ale – a to už měl slzy v očích – že se narodil bez ručičky!“ Začal kolotoč vyšetření. Kromě chybějící části horní končetiny se ale Dominik naštěstí ukázal být úplně zdravý. Aby to tak zůstalo, musí ale zatěžovat obě ruce rovnoměrně. „Již od čtyř měsíců se Domčovi snažíme zařizovat protézy, kompenzace chybějící ruky je pro něj velmi důležitá a pomáhá mu,“ říká maminka. Dominik také pravidelně chodí na ortopedii, kde ho sledují kvůli vybočování páteře, a fyzioterapie, které mu pomáhají mírnit bolesti zad a ramen. Pod dohledem je Domča také na neurologii, protože mu diagnostikovali poruchu pozornosti a hyperaktivitu.



„Trochu se to podepisuje na jeho výsledcích ve škole, ale věříme, že vše Domča časem zvládne natrénovat,“ dodává. Domča spolu se dvěma brášky, starším Honzou a mladším Maxmiliánem, mamkou Ivou a taťkou Honzou tvoří sehranou partu. Jako každý kluk má rád pohyb. Pár měsíců hrál dokonce basketbal. „Trenérům dokazoval, že to jde i s jednou a půl rukou. Některé děti ho ale takzvaně nedávali, a tak nakonec přestal, protože se cítil méněcenný,“ říká paní Iva. Teď zkouší s brášky fotbal, rád plave a občas ho rodiče přemluví běhat – úspěšně za sebou už má virtuální závod na 10 kilometrů. Co však Domču baví, je jízda na kole. Jakmile se naučil držet balanc a začal jezdit, vyrobil mu tatínek područku na řídítka, o kterou se může Domča opřít pahýlem. „Bohužel takhle ale nemůže jezdit dlouho. Z předklonu ho brzo bolí záda i ruka v místech, kde se opírá,“ vysvětluje maminka. Řešením je speciální sportovní protéza, vyrobená Dominikovi na míru, přesně podle jeho potřeb.



„Věříme, že by Domčovi pomohla v mnoha směrech. Ježdění na kole by ho nejen víc bavilo, ale už by po něm nebyl pokaždé tak rozlámaný. Na výletech by si užíval nejen cíl, ale i samotnou cestu,“ říká maminka.



Protézy pro mladé sportovce



Protože se ceny sportovních protéz pohybují v řádech desítek tisíc korun, obrátila se rodina s žádostí o pomoc na Konto Bariéry. To se rozhodlo Domčovi a další mladým lidem, kteří se narodili bez ruky, nebo o ni přišli, a potřebují zaplatit sportovní protézu, věnovat 9. ročník charitativních běhů Run and Help. Děkujeme, že jim spolu s Kontem Bariéry pomůžete!