Redakce dnes 14:55

/FOTOGALERIE/ Vždy v červnu, již 25 let, se otvírají dveře Základní umělecké školy Nové Strašecí, aby se veřejnost mohla podívat do jejích útrob a prohlédnout si velkolepou výstavu výtvarného oboru. Pondělní vernisáží začal další ročník Dvorku, který téměř každý den až do pátku nabízí zajímavý program.