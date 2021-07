Aerobic Team Lány cvičil pro Moravu! Do tornádem zasažené oblasti míří 10 tisíc

Aerobic Team Lány vedený trenérkou a dětskou bavičkou Barborou Ladrovou pořádal vystoupení, přičemž dobrovolné vstupné z něj poputuje na Moravu, do oblasti nedávno zasažené tornádem. "Děkujeme všem, kteří přišli na naše závěrečné vystoupení. Celá kasička s dobrovolným vstupným putuje tam, kde to teď opravdu potřebují. A že jste ji krásně naplnili. TJ SOKOL LÁNY ještě přidal, a tak posíláme 10 tisíc korun. Ať to pomůže a hodně síly tam všem posíláme," uvedl Aerobic Team Lány.