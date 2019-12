Testy probíhají pravidelně po celé republice a už si je zkusily stovky velkých i malých sportovců. Ti nejlepší z nejlepších se setkávají během speciálu, který má název Army test Best of! Jeden takový se uskutečnil v neděli 24. listopadu v areálu ZŠ Juventa v Milovicích, jednalo se již o třetí ročník. Že se jednalo o speciál, o tom svědčila i přítomnost ředitele Ředitelství speciálních sil MO brigádního generála Pavla Koláře, pod jehož záštitou soutěž probíhala.

„Velice mě těší, že se zde sešlo víc než 160 malých i velkých nadšenců. Tento úspěšný projekt je další z možností, jak přiblížit armádu široké veřejnosti. Velký zájem občanů nás motivuje v této činnosti pokračovat a být příkladem, co se týče kladného vztahu k pohybu a zdravému životnímu stylu,“ řekl generál Kolář.

Dopolední klání bylo určeno pro širokou veřejnost, odpolední pro muže a ženy od 18 let. Soutěžící se utkali v pěti disciplínách: shyby (přítahy na hrazdě), sedy-lehy, kliky, běh na dvanáct minut a dřepy čelem ke zdi.

Ženy a muži mají ve své věkové kategorii přesně dané limity, tak jako vojákyně a vojáci během výročního přezkoušení. Nejpřísnější normy jsou pro jedince v kategorii od 18 do 25 let, pak se s ohledem na rostoucí věk zmírňují. Každá disciplína se hodnotí známkou jedna až tři. Ti nejlepší mají celkové hodnocení pět.

Dospělí, kteří získají ve všech pěti disciplínách hodnocení takzvaně za jedna, se automaticky kvalifikují do soutěže Best of! Vyhodnocují se nejlepší muži a ženy v běhu na 12 minut, ženy ve výdrži ve shybu a muži v přítazích na hrazdě.

Poprvé proběhla soutěž pětičlenných družstev "sokolů" ve složení čtyři děti a jeden dospělý.

Každý, kdo testem projde, dostane od organizátorů dárky. Jedním z nich je náramek. V rámci speciálního testu Best of! je nejcennější červený s logem speciálních sil. Těm nejlepším sportovcům a sportovkyním na stupních vítězů předal medaile osobně brigádní generál Pavel Kolář.

Vlastimila Cyprisová