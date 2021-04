První květnovou neděli se uskuteční charitativní běh a procházka organizace Nedoklubko na podporu neonatologických oddělení pečujících o předčasně narozená miminka. Akce se může zúčastnit každý, trasa i místo jsou libovolné, stačí se pouze zaregistrovat a své startovné věnovat jedné z 33 nemocnic s neonatologickým oddělením. Cílem je v tento den společně uběhnout a ujít 8 500 kilometrů, právě tolik dětí se u nás každý rok narodí předčasně.

Z předešlých ročníků celorepublikové akce Běh a procházka pro miminka do dlaně. | Foto: archiv spolku Nedoklubko

„Letošní ročník charitativního běhu a procházky pro miminka do dlaně proběhne vzhledem k epidemiologické situaci individuálně. To nám ale v ničem nebrání, naopak se díky tomu mohou do akce zapojit účastníci ze všech koutů republiky a zvolit si trasu, jaká jim vyhovuje. Každý kilometr se počít. Běh a procházka pro miminka do dlaně se uskuteční 2. května na Světový den rodičů předčasně narozených dětí.