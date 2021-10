Protože střelby dopadly dobře a to i přes drobné nesnáze (konání v náhradním termínu z důvodu opatření Covid19) tak se tyto Všem zúčastněným velmi líbily. Na příští střelby se tedy již nyní znovu těšíme a za poskytnutou finanční podporu MÚ Rakovník moc děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.