Martin Suk fotí volnočasově a příležitostně. Nejvíc ho baví hrát si se světlem ve tmě a záběry nasvícených objektů a předmětů. I zdánlivě obyčejný starý předmět, nasvícený a nafocený ve tmě, vypadá na jeho fotce najednou úplně jinak, než jaký ve skutečnosti je.

To nejhezčí z fotografií Martina Suka | Foto: Martin Suk

"Taktéž moc rád fotím noční oblohu, i přesto, že je na ni spousta rušivých elementů, jako jsou družice, letadla a podobně. Baví mě fotit to, co ostatní moc nefotí. V okolí letiště je několik pozorovacích míst, odkud je dobrý výhled na letadla jak na ranveji, tak vzlétající a přistávající, stále je tam plno. Vypravil jsem se tam jednou v noci. Za hrstky přihlížejících jsem vytáhl foťák a jeden pán se ptá: "Co tu teď chcete nafotit, vždyť je tma, budete to mít rozmazané. Ja jsem ho v tom nechal a pak jsem mu fotky ukázal, byl upřímně překvapený."