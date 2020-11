V dálce odhadujeme neurčité dění. Připadá mi to, jakoby blízko u levého břehu řeky se plácali nějací ptáci. Manžel však nesouhlasí. Odhaduje vodáky, kteří zápolí s vodním živlem. Stejné místo, odlišné vidění. Rozhodujeme se o prozkoumání terénu. Podcházíme blízký most a narážíme na sympatickou dvojku rybářů. Ptám se na stádo oveček, ale ty se prý nacházejí až dost daleko.

Ale to už přicházíme k malé vodní elektrárně, kterou stráží pěkný vodníček. Za malou vodní elektrárnou spatřujeme o co se přibližně jedná na druhém břehu Berounky. Zdálky byly vidět jen hlavy řemeslníků. Sice nevidíme detaily, čím se zabývají. Po ptácích ani památky. Na břeh mají postavený žebřík, něco zde kutají pod jezem, ale stejně nevíme, o co jde. Ale to už přicházíme k domu s krásnou kresbou na fasádě. Domýšlíme se, že se jedná o Sokolovnu, za kterou narážíme na jakýsi tábor s chatičkami.

Autor: Jana Jirásková

