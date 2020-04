ON-LINE ke koronaviru ZDE

Toník Fořtík

Učíme se doma,

ale je to pěkná nuda,

radši bych byl ve třídě.

Víte, o čem v dnešní době sním

Učit se znova ve škole,

třídu máme nejlepší,

těším se, až si zas s kluky zakřičím a zacvičím!

Matthew Krajíček

Učíme se doma u stolu a divíme se všem těm úkolům,

hlavičky už plné máme, a přesto úsměvy rozdáváme.

Nutně se potřebuji proběhnout a doma hniju s koronou.

Míč už volá: “Pojď si hrát!“ A já ležím v teplotách.

Když se kouknu z okna ven, nestačím se divit všem.

Roušky zdobí každou tvář, ale nikdy nikoho nepoznáš.

Domácí úkoly mě zavalí, konečně chci už do školy!

Alinka Cucicovscaia

Učím se doma hodně i trošku,

když chci jít ven, musím mít roušku.

Snad už ji nebudu potřebovat,

až budou v dubnu kluci koledovat.

Vojta Bešta

Březen, doma budem, duben, ještě tam budem.

Na dálku nás škola volá a my se učíme doma.

Úkoly řádně píšeme, průběžně se učíme.

Na červen se těšíme, až se zase sejdeme.

Maruška Liprtová

Učíme se doma, je to pěkná nuda,

radši bych šla do školy napsat si tam úkoly.

Sárinka Smetáková

Doma učím se jak blázen,

až mi hlava padá na zem.

Oči bolí, v uších píská,

je tak smutná naše víska.

Moc mi chybí kamarádi,

vždyť se máme tolik rádi.

Je to tedy pohroma,

tenhle ten vir korona!

Monička Macáková

Koronavirus všude řádí a my ho nemáme rádi.

Nemůžeme do školy, a tak doma děláme úkoly.

Renča Drenková

Učení doma dost těžké je,

ve školní lavici lépe to jde.

Terezka Melčová

Pořád doma učit, učit, číst a psát a malovat.

Pořád je to dokola, není to žádná pohoda.

Rodiče pomáhají a moc to nezvládají,

radši chodit ven, to je můj sen.

Gábinka Repčíková

Vem si papír, tužku – piš,

v hlavě se ti uvelebila myš.

Úkoly napsala lehce,

od učení se odtrhnout nechce.

Ve volném čase posiluje,

trochu ji to unavuje.

Šít neumí ani trošku,

musela si vyrobit roušku.

Už chci s myškou do školy zpátky,

chybí mi našich holek hlášky.

Už mě ten vir nebaví,

mám radši školní učení.

Jindra Makovský

Vstříc novému vzdělání,

na PC nás teď máma vyhání.

Tolik nových poznatků,

snad zvládneme to bez zmatků.

Jen žádný strachy,

zase budeme se smát,

už teď země lépe dýchá,

tak nemusíš se bát.

Až otevřou naši školu,

budou všichni zase spolu!

Štěpánek Poborský

Učíme se doma, to je ale nuda,

škola je teď zavřená, co to pro nás znamená?

Čeština mi nejde, počkám, až to přejde.

Matika mě nebaví, máma přijde o zdraví.

Kamarády nevidím, brášku už nenávidím.

Zákaz vycházení, tak to pro mě není!

Už se těším do školy, nechci dělat úkoly.

Snad to všechno přejde včas a brzy se sejdem zas.

Viki Ježková

Zavřeli nám školu, prý za to může virus.

Já doma sedím u stolu a píšu zrovna mínus.

Učím se i češtinu, nedá se nic dělat,

zmáknu i tu anglinu, ale šla bych radši ven běhat.

Na řadě je vlastivěda, já na mapě řeky hledám.

Potom přijde četba, ale na ni chuť už vážně nemám.

Když vykouknu z okna, všichni lidé roušku nosí,

Maminka se na mě kouká, další učení mě děsí.

Anetka Vávrová

Roušky

Roušky šije celá zem, roušky nosí celý svět.

Roušky chrání mě i tebe, roušky by mohly padat z nebe.

Denis Hurkovskyj

Jaro

Přišlo jaro hurá, hurá, příroda se probouzí.

Už je teplo, jdem si hrát, na hřiště si zaběhat.

Slunce svítí, tráva voní, kvítí kvete pod jabloní.

A až bude jaro zas, složím básničku pro Vás.