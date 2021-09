Začátek akce je plánovaný na 14:00 hod. Pořadatelé nachystali pro letošní ročník opět bohatý program. Festival zahájí Modrá muzika, kterou vystřídá západočeská Chodovarka. Z Moravy přijede špičková kapela Mistříňanka a celé finále bude patřit Krajance. Ta pro letošek nachystala, ke svým třicetinám, nové CD a také nový pořad, ve kterém zahraje ty největší hity, které ji po 30 let provází.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.