Návštěvníky čeká výstava nejkrásnějších českých historických lokomotiv. Chybět nebudou komentované prohlídky exponátů na točně. Ty se v sobotu i v neděli uskuteční v 10:30 a v 13:30. Připravené budou také parní jízdy a jízdy dalších zvláštních vlaků do okolí ČD Muzea. Programem v areálu a na jeho točně bude provázet moderátor Pavel Cejnar.

Program je připravený pro všechny věkové kategorie a nabídne tři světy – svět historie, změny a zábavy. Svět změny bude hostit nejnovější techniku, která již jezdí nebo v blízké době začne jezdit po tuzemských kolejích pod vlajkou ČD. Historii zastoupí například legendární „Stříbrný šíp“ či lokomotivy 414.096 „Heligon“ a 434.2186 „Čtyřkolák“. Svět zábavy je pochopitelně určený především dětem. Těšit se můžou na parní vlak na úzkokolejné dráze a na doprovodný program plný her a zábavy. V průběhu celého programu se uskuteční soutěže o ceny se železniční tematikou.

Svou techniku bude prezentovat i Výzkumný Ústav Železniční, který v letošním roce slaví 50 let své existence. „V Lužné představíme veřejnosti muzejní drezínu Tatra prvního generálního inspektora Československých státních drah, vyrobenou v roce 1947 a poháněnou vzduchem chlazeným čtyřválcem ‚boxer‘. Protože je naší misí ‚autorizovat budoucnost‘, rádi představíme část našeho vozového parku, se kterým provádíme zkoušky nejen na Zkušebním centru ve Velimi. V neposlední řadě také nabídneme prostřednictvím virtuálních 3D brýlí ochutnávku průjezdu Velkým zkušebním okruhem, dnes jedinou vysokorychlostní tratí v ČR,“ říká generální ředitel VUZ Martin Bělčík.

Na oba dva víkendové dny bude přichystán pestrý program. „Návštěvníci se mohou těšit na historické lokomotivy, ale i ty nejmodernější vlaky. Chybět nebudou jízdy historickými soupravami do blízkého okolí, speciálně vypravené vlaky z Prahy a expozice nejmodernější techniky v barvách Českých drah a jejich dceřiných společností,“ říká Ivan Bednárik a doplňuje: „Zájemci budou mít první možnost prohlédnout si úplně novou soupravu InterJet určenou pro dálkové linky z Prahy do Chebu.“ Vrcholem programu pak bude v sobotu večer světelná show s ukázkami historických lokomotiv na točně muzea.

Zářijové oslavy svátku železničářů vyvrcholí o víkendu 18. až 19. září Dnem železnice, jehož dějištěm se stane ČD Muzeum v Lužné u Rakovníka. Na velkolepé akci se představí desítky kusů historické i moderní železniční techniky. Chybět nebude ani tradiční noční show. Letošní oslavy připomenou také 50 let od vzniku Výzkumného Ústavu Železničního.

