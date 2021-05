Čtvrtek 22. dubna 2021 je v kalendáři zapsán jako Den Země. Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku se každoročně snaží tento den oslavit zapojením do akce Ukliďme Česko. Protože jsme letos dopředu netušili, jaké budeme mít možnosti, pojali jsme oslavy mezinárodního dne trochu jinak. Jednotlivé třídy tak nestrávily klasickou výukou, ale zpracovávaly dopředu zadaná témata zaměřená na životní prostředí.

Koláž z prací studentů gymnázia. | Foto: GZW Rakovník

A protože si studenti mohli vybrat jakoukoliv formu zpracování, byli jsme všichni zvědaví na výsledky. To, že na našem gymnáziu studuje mnoho nadaných osobností, jsme věděli. To, že jejich fantazie je bezbřehá, jsme tušili. Ale to, že v době pandemie, kdy pod tlakem všech možných zákazů a opatření ztrácíme pomalu všichni motivaci k jakékoliv práci, najdou v sobě studenti nadšení a obrovské množství kreativity, čekal málokdo z nás.