Prázdninové kurzy se naplno rozeběhly v hudební školičce Lenky Tovarové a budou pokračovat až do konce srpna. Děti i s rodiči si mohou vyzkoušet jednotlivé nástroje, zazpívat si a zatančit a čekalo je taky vybarvování letního ozdobného závěsu se sluníčkem.

Po koronavirovém období navázala na pravidelné lekce v červnu i Martina Němcová v Kreativním kroužku Agátka v rakovnickém Domě osvěty a pořád se něco děje i o prázdninách. Pobíhají pravidelné i jednorázové prázdninové kurzy letního tvoření včetně workshopu malování pastelem pro děti od 7 let. Velký zájem byl i o diskotéku s Katy Opatovou.

"Děti ji mají moc rády a bylo to další z velmi vydařených odpolední. Značný zájem byl v červenci a srpnu o kreativní tvoření, 28. srpna chystáme výstavu se zábavným programem pro děti a už se moc těším na další začátek roku v Agátce od září," doplnila informace z rakovnické Agátky Martina Němcová.

Jaro bylo pro pozemní hokejisty díky omezením jalové, ale o prázdninách už to v rakovnickém HC 1972 žije. Klub uspořádal letní tábor plný sportu a zábavy nejen pro hráče pozemního hokeje, v plánu mají pozemní hokejisté poslední týden v srpnu i premiérový příměstský tábor pro děti od 5 do 14 let. Na tento tábor jsou stále ještě volná místa.

I na umělé trávě na Městském stadionu v Rakovníku věří, že v září se obnoví všechna sportovní činnost od těch nejmenších v přípravkách přes žáky a dorost až po dospělé.

Autor: Miroslav Koloc