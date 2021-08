Po vyplnění pracovního listu – určení zvířátek (hraček) v krabičkách a jejich zařazení mezi přátele a nepřátele mravenců si týmy vyzkoušely práci průzkumníka a stavění hřišť pro mravenčí kamarády. Dokonce byla nalezena i živá mravenčí královna. Děti byly překvapeny její velikostí. Posledním úkolem pro zpáteční cestu bylo zodpovězení otázek o životě mravenců.

Účastníci v počtu 10 dospělých (dokonce 2 tatínkové) a 11 dětí od 2 let do 10 ti let, včetně jedné rodiny z Německa zdárně zvládli trasu, splnili všechny úkoly, výborně ve svých rodinných týmech spolupracovali, a hlavně se všichni dozvěděli, jak jsou mravenci užiteční a pomáhají nám v boji proti škůdcům (klíště, lýkožrout).

Každý si odnesl na památku medaili a pexeso. Všichni se již těší na další program Cesta za pohádkou, který se bude konat v srpnu. Přihlásit a více se můžete dozvědět ZDE!

Autor: Jiřina Prošková, ředitelka Křivoklátsko o.p.s.