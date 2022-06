Zdravíme Vás ze Sedmihorek. Po úspěšném absolvování cesty vlakem do Českého ráje jsme se ubytovali a zahájili náš týdenní program. Začali jsme sestavením ekokodexu a určením trestů za jeho porušování. Poté jsme se vypravili na kratší průzkum do skalního města. Byla to taková lehčí zkouška orientačních schopností a fyzické zdatnosti. Všichni nakonec uspěli, i když o některé jsme se začali pomalu strachovat, zda stihnou večeři. Den jsme zakončili referáty o lázních Sedmihorkách, známých osobnostech, které zde v minulosti pobývaly, Damián s Luciánem nás seznámili se zámkem Hrubá Skála, Kuba nám představil vyhlídky a Matěj předvedl herecký výkon v dramatu Symbolický hřbitov horolezců.

Den druhý: Dnešní den jsme započali NS Hruboskalsko. Myší dírou jsme se protáhli na Hrubou Skálu, odkud jsme pokračovali na vyhlídky: Vyhlídka na Kapelu, U Lvíčka a Janovu vyhlídku. Do kempu jsme se vraceli skalním městem, kde jsme se mohli kochat skalními útvary Sfingou, Čertovou rukou nebo Majákem. V písku pod Čertovou rukou jsme dokonce pozorovali, jak mravkolev chytá do připravené pasti mravence. Po obědě jsme vyrazili k Sedmihorským pramenům zkoumat jejich složení, účinek a také živočichy, kteří v nich mohou žít.

Den druhý očima Adély:

Dnešek jsme začali snídaní v 8.30, kde byla míchaná vajíčka. Po snídani bylo volno, kdy jsem stihla vymyslet šifru dne a získat tak bod pro naši chatku. Jako výlet dnes byla další túra a to přes Lázně Sedmihorky a pak na hrad Hrubá Skála. Jelikož jsme už včera ušli tolik kilometrů, bylo tohle lezení nahoru a dolu po skalách o to náročnější. Opět jsme se rozdělili na dvě skupiny a opět jsme trochu zabloudili, ale to jsme se dozvěděli až po tom co jsme přišli, takže by se dalo říct, že jsme si jen o trochu prodloužili cestu. Na oběd jsme dorazili asi o čtvrt hodiny později. Po hodně krátkém volnu, jsme vyrazili opět do lesa, tentokrát ovšem s paní průvodkyní.

Čekala nás procházka po pramenové stezce. Nejlepší část byla, když jsme zkoušeli vylovit a poznat nějaké larvy žijící na dně pramene. Dále nás čekaly referáty a potom zasloužená večeře. Večer jsme si stihli ještě trochu zasportovat a pak, už jsme vyrazili na poslední část programu, kterým bylo poslouchání sov v lese. Opět jsme tam šli s paní průvodkyní a jako první jsme si řekli něco o sovách, které tady žijí. Těmi jsou puštík a výr velký. Potom jsme vybrali ty, kterým šlo nejlépe napodobovat jejich houkání a šli jsme do lesa. Sovy jsme nakonec neslyšeli, ale ta cesta po tmě, v dešti byl zážitek sám o sobě. Vrátili jsme se později, takže večerka se nám trošku prodloužila.

Komáři tu koušou, mouchy mě tu honí…

Poslední den před odjezdem si užíváme plnými doušky. Dopoledne jsme se vypravili na Kopicův statek se skalními reliéfy a nyní jsme odstartovali hru Hledačka. Cílem hry je dostat se na hrad Valdštejn pomocí jednoduché mapy a plněním úkolů. Držte nám palce. Únava už začíná být znát. Kdybychom dnes psali dopis rodičům, vypadal by nějak takto:

"Rodičové drazí, kam jste mě to dali?! Vítr tady fouká, slunce hrozně pálí, komáři tu koušou, mouchy mě tu honí, do chatky mi lezou mravenci jak sloni. Musím hodně cvičit, to je zdejší móda, v potoce tu teče jen studená voda. Kluci jsou tu špatní, každý se mi směje, ale potok pro mne nikdo neohřeje! Ještě bych tu umřel a pak bych vám scházel. Přijeďte si pro mne! Váš unavený mazel."

Autor: Romana Parkmanová, GZW Rakovník

