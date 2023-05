/FOTO, VIDEO/ Bluesrockový kytarista a zpěvák Gwyn Ashton z Austrálie vystoupil už podruhé v baru Novostrašeckého kulturního centra. V průběhu koncertu vystřídal několik kytar a hrál i na bicí.

Koncert Gwyna Ashtona v baru NKC. | Video: Ivana Rezková

Gwyn Ashton se narodil ve Walesu, ale v dětství se přestěhoval do Adelaide v Austrálii. Na kytaru začal hrát ve dvanácti a v šestnácti už začal vystupovat po barech a festivalech.

Roku 1983 se usadil v Sydney, kde založil své vlastní trio a poté, co se v roce 1991 přestěhoval do Melbourne, začal nahrávat alba. Prvním z nich bylo Feel The Heat z roku 1993 a po třech letech vyšlo druhé Beg, Borrow & Steel.

Později se vrátil do Evropy a v roce 1999 vydal nové album Fang It!, na kterém jej doprovázeli hudebníci ze skupiny Roryho Gallaghera, baskytarista Gerry McAvoy a bubeník Brendan O'Neill. Další album přišlo až roku 2003, neslo název Prohibition a vedle jiných se na něm podíleli Ted McKenna a Don Airey. Další album Two-Man Blues Army vydal o tři roky později a za další tři roky pak Radiogram; na albu se opět podílel Don Airey a dále například Kim Wilson, Robbie Blunt či Mark Stanway.

Na koncertu v Novém Strašecí na sebe Gwyn Ashton také prozradil, že je už od 19 let vegetarián.

O přestávce si zájemci mohli koupit jeho CD, trička nebo plakáty.

Ivana Rezková, Josef Rod