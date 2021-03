Někdy ho člověk odhání všemi možnými prostředky, obvykle silnou kávou či podobnými nápoji. Jindy ho naopak chceme přivolat a usínání je v nedohlednu. Pak se objeví, obvykle těsně před tím, když už máme vstávat! A co se určitě stane? Zažene ho nekompromisní zařinčení budíku.

Jediným členem rodiny, který si se spánkem rozumí zcela dokonale je naše kočka, s tou je opravdu dokonalý kamarád. Kočka se jednoduše stulí do klubíčka a spí, snad kdykoli. Chtěl jsem napsat, že kdekoli, ale to by nebyla pravda, protože už má svoje místečko. Přece dobře ví, kde se jí nejlépe odpočívá. Ale vraťme se k našemu usínání. Takže když se nám konečně podaří usnout spánkem spravedlivých, přicházejí sny. Někteří lidé tvrdí, že spí velice tvrdě, a že se jim nikdy nic nezdá.

Rozhodně mezi ně nepatřím. Řeknu vám, že moje noci jsou někdy plné hororů a neuvěřitelných katastrof. Producenti komerčních televizí by bledli závistí, co všechno se může ve chvilce odehrát v takovém obyčejném snu, ještě k tomu někde na vesnici. Samostatnou kapitolou by pak byly létací sny, takže mnohé situace znám z ptačí perspektivy. Patří sem zběsilé lítačky, budovy v plamenech, krádeže, ztráty a další hrůzná zjištění. Musím přiznat, že hraji ochotnické divadlo, ale o takových hlavních rolích se mně nikdy nezdálo, fakt ani náhodou. Navíc všude kolem se postupně objevují vzdálení i blízcí příbuzní nebo alespoň známí z nejbližšího okolí. A jejich chování bývá také dost nestandardní. V mládí přicházely situace plné erotiky a vášní, ale kde ty loňské sněhy jsou.

Jen málokterý sen si však dokážeme zapamatovat celý až do probuzení. Odborníci tvrdí, že spánek posiluje a léčí, ale někdy přicházejí situace, kdy to může být úplně obráceně. V každém případě jsem vždycky moc rád, když se probudím a všechny pohromy jsou ty tam. Zřejmě se mnou budete souhlasit, že v uplynulých zimních měsících, za dlouhých nocí se spí docela dobře. Ovšem přichází jaro, dlouhé noci pomalu končí a úplně jiné to bude v létě, kdy sluníčko vychází už kolem čtvrté hodiny a zapadá třeba až večer v devět. V postelích zůstávají jen ti zatvrzelí spáči.

Odborníci tvrdí, že v průměru prospíme třetinu života, ale jsou i výjimky. Podle jedné pohádky Jana Wericha je spánek ta nejsladší záležitost na světě. Ještě si dovolím takovou malou poznámku. V posledních letech se dokonce koná Světový den spánku, u jeho zrodu byla Světová asociace spánkové medicíny. Tento den připadá na pátek před březnovou rovnodenností, proto se jeho datum každým rokem mění. Letos tomu tak je v pátek 19. března. Takže vám na závěr přeji jaro plné naděje na lepší příští, klidné večery a noci. K tomu pozitivní přístup k životu a negativní testy. Ale především jen sladké sny!

Autor: Milan Čejka