V areálu letního kina v Jesenici se 15. července uskuteční již 11. ročník multižánrového hudebního festivalu JesFest 2023, který bude letos opět doplněn o uměleckou výstavou ve farní zahradě a v prostoru bývalé knihovny. Na co se letos můžete těšit?

Z desátého ročníku multižánrového festivalu JesFest v Jesenici. | Foto: Martin Měchura

Headlinerem letošního ročníku je česká hudební skupina Skyline, která je známa zejména elektronickou taneční hudbou, která zaručené rozproudí krev všem účastníkům festivalu. Jejich show bude doplněna a spoustu světelných a kouřových efektů.

Další peckou bude kapela Jamaron. Jedná se o rock-popovovou kapelu, která má za sebou hned několik hitů. Navíc v minulém roce představili nové album Generace a nedávno vystupovali i v Rakovníku. V minulosti u nás již vystupovali a letos jsme pro ně připravil vystoupení v mnohem „lukrativnějším“ čase.

Z Plzně k nám letos přijede rocková kapela Decode. Jejich repertoár zahrnuje vlastní i převzatou tvorbu (například tvorba skupiny Paramore), ale to, co dle jejích slov vyniká nejvíce, je hlas zpěvačky Veroniky Kasíkové.

Další plzeňskou kapelou je kapela Chuť, tato skupina se pohybuje skrze různé žánry, nicméně asi nejvíce převládá dance music-rock. Jedná se početnou kapelu (7 členů), která nám nabídne i dechové hudební nástroje.

Letošní ročník otevře melancholický folk-rock v podobě kapely Černý čaj. Symbolika a syrové texty, to je to, čím se toto hudební uskupení liší a my upřímně doufáme, že návštěvníky nadchne tak, jako nadchli nás.

Podívejte se: Kostelík patřil již třináctým rokem skotské kultuře

Další kapela je naprostým průkopníkem hudebního žánru známého jako kancl-folk. Kapela se jmenuje Simple Muffin, která u nás již také jednou vystupovala a jejich vystoupení bylo tolik nabité energií, že jsme usoudili, že tohle musíme návštěvníkům dopřát znovu.

Zástupce rakovnických hudebníků je kapela Lateralis. Jde o mladou kapelu, která hraje melodický metalcore. Jejich skladbami Vás přenesou do svého vlastního světa, plného silných emocí a tvrdého zvuku.

Poslední kapelou letošního ročníku je Sukulent sound. Tato kapela přichází z hlubokých lesů Vysočiny, kde ve svém doupěti namíchala originální směs funk rapu a reggae s klasickými tóny punkrockových kytar. Vezme vás na cestu na plantáže jamajských hor, zastaví se na skleničku v zakouřených barech ulic New Yorku a přes prérie divokého západu to zatáhne zpátky za nejbližší stodolu, kde v přehrávači zaparkovaného traktoru jede zaseknutá punková kazeta.

Výstava, trh i přednášky. Takový bude kulturní červenec na Zhoři u Krakovce

Rád bych ještě doplnil jména umělců, kteří budou letos u nás vystavovat svojí tvorbu. Martina Kulatá představí malby a fotografie. Emil Pejša bude vystavovat ukázky svojí dřevořezby. Eva Pelcová přiveze ukázku svých kreseb a maleb. Petr Růžek představí svoje fotografie. Eva Sukova aka „Blondýna“ představí svoji poezii. Lukáš Švarc vystaví u nás malbu. Mory Keaton a Míša Kouřilová ukážou fotografie. Pavlína Bínová malbu a Jaroslav Froněk sound ´n´partiturs a také jeho básně. Básně rovněž představí Jakub Kučera, který u nás svoje básně vystavuje pravidelně.

Rozhodně se je jako každý rok na co těšit. Tak 15. července doražte do malebného areálu letního kina užít si náš multižánrový festival.

Za organizační tým Michal Pacourek