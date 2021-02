Ve středu 10. února 2021 navštívil ředitel Sekce logistiky MO generálmajor Štefan Muránský Prapor podpory Nasaditelných sil v Rakovníku. Za účasti klíčového personálu Sekce logistiky MO a zástupce ředitele Agentury logistiky plukovníka gšt. Reného Klapáče se seznámil s aktuálním stavem budování této jednotky. Výstavba praporu je jednou z priorit Armády ČR. Logistika je důležitou oblastí, která hraje významnou roli jak pro podporu vlastních jednotek, tak i pro zabezpečení spojenců.

Z rakovnického armádního praporu. | Foto: Denisa Vernerová

Jediný prapor svého druhu

Prapor vznikl takříkajíc “na zelené louce” 1. ledna 2020. Vybudovat stanové město s restaurací, benzinkou, autoopravnou, parkovištěm i skladem pro munici, to vše v relativně krátkém čase. Vytvořit přijímací střediska, která jsou nezbytná pro koordinaci vojsk a zabezpečení jejich přesunu do operačního prostoru. Odbavit zhruba dvě tisícovky vojáků a postarat se o 900 kusů techniky. Měli bychom být schopni manipulovat s 200 kontejnery a 500 tunami materiálu. To vše patří do výčtu budoucích činností praporu.