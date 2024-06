V době naší návštěvy docela dost pršelo, ale i tak jsme si my, co jsme čekali na vstup do vlaku, užili doprovodného programu, ať už v sanitce nácvik záchrany lidského života nebo u policie brýle simulující stav člověka pod vlivem alkoholu nebo docela dost vážící běžný oblek policisty /viz fotky/.

Po návštěvě nás čeká ještě návazný program, kdy do školy přijdou zástupci policie – vyškolení preventisti, kteří budou s žáky O1 a O2 diskutovat na téma trestněprávní odpovědnosti a následků užívání a distribuce psychotropních látek v návaznosti na vlakový příběh.

Autor: Renata Rédlová