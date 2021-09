Lístky lze zakoupit v předprodeji za 300 korun, rezervace a nákup lístků na čísle 731 039 676 u pí. Jiráskové nebo v Optik do domu, Nádražní ulice v Rakovníku také u pí. Jiráskové. Během večera možnost zakoupení knih za 400 korun s podpisem. Bohužel blízké setkání či fotografování vzhledem k aktuální situaci není možné.

V obci Pavlíkov to ožije. Přijede k nám na příjemné povídání spisovatelka a oblíbená bavička Halina Pawlowská. Kulturní večer se koná v naší Galerii Anderle, zadní část Městyse Pavlíkov, dne 24. září 2021 od 19 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.