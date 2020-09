O víkendu byl na Shromáždění delegátů sborů okresu Rakovník opět zvolen starostou Okresního sdružení hasičů v Rakovníku Zdeněk Ledvinka. Okresní sdružení hasičů Rakovník má 3688 členů v 80 sborech dobrovolných hasičů.

Z voleb Okresního sdružení hasičů Rakovník. | Foto: Foto: OSH Rakovník

Jednou za pět let mají dobrovolní hasiči volební rok. Znamená to, že ve všech sborech dobrovolných hasičů se hodnotí činnost a hospodaření za uplynulých pět let a volí se vedení sboru. Pak se sejdou zástupci jednotlivých sborů na okresním shromáždění, aby zvolili nové vedení okresního sdružení. Postupuje se tak až k celostátnímu sjezdu dobrovolných hasičů. V letošním roce se vše posunulo z jarních měsíců až na ty podzimní.