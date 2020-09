/FOTOGALERIE/ Prvními dvěma akcemi byl na posvícenskou neděli zahájen letošní ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby a výtvarného umění Heroldův Rakovník. Těsně po páté odpolední hodině byla v Nové síni pod Vysokou bránou slavnostně otevřena pravidelná Členská výstava Středočeského sdružení výtvarníků.

Ze zahájení Heroldova Rakovníka 2020. | Foto: Dalibor Blažek

Divácky vděčná expozice ukazuje vesměs nové práce třiceti umělců žijících na území Středočeského kraje. Zřejmě nejzábavnějšími díly jsou objekty kladenského Pavla Holečka Plačící stěrač a poletující Vysavač, který návštěvníky při příchodu do síně vítá vtíravou otázkou: „Jak to, že to drží?“